Amor de abuela que lucha

martes 22 de marzo de 2022 | 5:30hs.

46 años se cumplen el jueves del último golpe de Estado que azotó este país. Huellas, cicatrices recuerdos de una cruenta batalla contra la dignidad humana, no son los únicos resabios sino miles de familias con ausencias, cientos de personas que aún no encontraron su auténtica identidad.

Y en este camino, desde una mirada distinta y empática, paradójicamente habiendo disfrutado de una infancia feliz junto a su abuela, Cristian Arriaga decidió ahondar en la historia de 10 mujeres que dejaron todo para que les restituyeran a sus hijos y nietos.

Abuelas, una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo, es el documental resultante de este proyecto y en el marco del Día de la Memoria se verá este jueves en Posadas, con entrada libre y gratuita en Flora, ubicado en calle Santa Fe 1.531.

Ante la incógnita de cómo este hecho nefasto de la historia argentina les cambió la vida, Arriaga se comunicó con Abuelas y entrevistó a Estela De Carlotto, Sonia Torres, Ledda Barreiro, Delia Giovanola, Buscarita Roa, Rosa Roisimblit, Ángela Barili, Aída Kancepolski, Emilce Flores y Berta Schubaroff.

La idea, según planteó el director en amena charla con El Territorio, fue plasmar cómo estas singulares mujeres pasaron de tener una vida ordinaria para convertirse en las aguerridas luchadoras que hicieron frente a la estructura militar.

“Lo primero que me llamó la atención es que son totalmente diferentes una de la otra, aunque las unió una misma lucha, la misma causa’’, refirió Arriaga dando cuenta de que durante el proceso, cualquier familia podría haber sido afectada por el secuestro y la violación sistemática de los derechos. Y es por eso, que los nexos con lo que muchos postulan como un capítulo cerrado, una mala pesadilla, siguen intactos para todos los argentinos, de una u otra manera. Una herida tan abierta y sangrante, como vigente. En especial para esas abuelas cuya casi única y agotadora misión de vida continúa siendo, más de 4 décadas después, recuperar a sus nietos apropiados.

Al referir que no tiene familiares desaparecidos ni conexión palpable con la dictadura, Arriaga remarcó que todos estamos ligados a esta historia ‘‘por la conciencia social y por eso me parece que nos compete a todos los ciudadanos argentinos tratar de colaborar con la búsqueda’’.

Así, tras horas y horas de entrevistas, ediciones, charlas y más, el director postuló lo extremo de las vejaciones infligidas, de las cuales no se puede ser cómplices. “Escuché tantas veces estas historias y todavía me sigue pareciendo increíble que haya pasado algo como el robo de bebés, que nacieran en cautiverio y que los vendieran... es una locura, cuesta entenderlo, por eso me parece que tenemos que hacernos cargo todos y colaborar con ellas’’, instó.

En esa línea, celebró que el documental, además de ser un material de archivo histórico invaluable, servirá para prolongar la búsqueda más allá de la vida finita de cada una de las abuelas.

Pioneras de cientos de luchas que se siguen librando aún hoy, las abuelas demuestran que la fuerza femenina es realmente extraordinaria y puede salir de lo ordinario para hacer frente incluso, al terrorismo de Estado.

Juntas se hicieron notar y lograron devolverle la identidad a muchísimos argentinos, aunque todavía quedan cientos por recuperar.

Más allá de la palabra en primera persona de estas valientes mujeres, el documental cuenta con un prólogo del fallecido historiador Osvaldo Bayer, la narración de la cantora entrerriana Liliana Herrero y la musicalización de León Gieco, Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla, Raúl Porchetto e Ignacio Montoya.

El filme tuvo su avant premiere hace dos semanas en Teconópolis, donde Estela de Carlotto, resaltó el audiovisual logrado y subrayó: “Mientras tengamos vida vamos a seguir. Hay que seguir luchando por la libertad y el derecho a vivir en democracia. Nosotras no somos especiales. Somos mujeres argentinas, mujeres que lucharon, como luchan tantas, a la par del hombre”.

Con apertura a una charla debate y un detalle sorpresa que no quiso develar, Arriaga anunció que la proyección del jueves en Posadas, permitirá descubrir nuevas facetas de cada entrevistada y espera continuar recorriendo rincones del mundo para despertar la curiosidad en aquellos que todavía no encontraron su hogar de origen.