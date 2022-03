Tras dos años, quedó habilitado el cruce Eldorado-Mayor Otaño

martes 22 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Después de 725 días, el paso fronterizo a través del servicio de lancha entre Eldorado y Mayor Julio Otaño (Paraguay) quedó operativo, luego de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, que motivó el cierre de las fronteras el 16 de marzo de 2020.



Si bien desde el pasado martes 15 Nación habilitó el regreso de este paso internacional como corredor seguro, junto con otros pasos que unen con Paraguay y Brasil, finalmente la reapertura se produjo ayer, con un acto que contó con la presencia de autoridades de Eldorado y de la Provincia. Dicho evento se realizó en el puerto, en la vera del río Paraná.



En este sentido, precisaron que el servicio de lancha para traspasar la frontera funcionará de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.



Asimismo, comentaron que en el puerto funcionará un puesto sanitario en el afán de evitar contagios de coronavirus en la frontera.



En la primera jornada no se produjeron cruces debido a inconvenientes de logística del lado paraguayo.



Al ser considerado un corredor sanitario seguro, quienes quieran pasar de Eldorado a Mayor Otaño, o viceversa, deberán cumplir con todos los requisitos que se solicitan en cualquier otro ingreso al país. Sobre este punto, el médico José Luis Rivero, quien es coordinador de la Zona Norte Paraná de Salud, sección Sur, manifestó que lo acordado con las autoridades paraguayas para la reapertura implica exigir el carnet de vacunación, con las dos dosis dadas.



En tanto, quienes no tengan su carnet de vacunación, podrán presentar un PCR dentro de las 48 a 72 horas previas de ingreso al país de ingreso a Argentina, y lo mismo se hará del lado paraguayo, por medio de los agentes de Migraciones de Paraguay.



Por su parte, el prefecto Rubén Darío Casco destacó que el puerto Eldorado está habilitado con todas las atribuciones que tenía antes de la pandemia, pero con los esquemas de salud establecidos, y que se realizarán los controles necesarios a los efectos de garantizar que no se den situaciones que pongan en riesgo la salud tanto de la gente de Eldorado como de Paraguay.



En cuanto a la frecuencia de los viajes, se prevé que se den aproximadamente cada una hora, una vez que se normalice el tránsito fronterizo.



En los primeros días, tal vez, si el tráfico es poco frecuente, quienes quieran atravesar el Paraná deberán esperar que haya un número de personas que justifique el cruce de la lancha.



Quien encabezó el acto de reapertura fue el intendente de Eldorado, Fabio Martínez, que en declaraciones a medios rescató la historia en común que tienen Eldorado y Mayor Otaño.



“A muchos nos une no sólo el vínculo cercano sino que también al crecimiento de nuestra querida ciudad con el Paraguay. Sabemos que hay mucha gente que tiene familiares del otro lado que ahora va a poder pasar por el río para verlos. Para nosotros es muy importante eso y amerita solamente palabras de felicitaciones por el gran compromiso que tomó la sociedad en respetar los protocolos”, enfatizó.



Como se mencionó, el paso entre Eldorado y Mayor Otaño fue parte de los cuatro corredores que Nación habilitó la semana pasada.



Además de este cruce con Paraguay, también se autorizó el regreso con Puerto Rico y Puerto Triunfo, y con Brasil, como fue en el caso de Comandante Andresito-Capanema y Panambí-Porto Vera Cruz.



En estos tres casos, quedaron operativos entre el miércoles y el jueves, en los que primaron cruces para Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF).