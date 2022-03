Científicas misioneras premiadas por su aporte al cultivo de yerba

martes 22 de marzo de 2022 | 6:06hs.

Ana Mari López, bioquímica; Patricia Schmid, licenciada en Genética, y Silvina Berger, ingeniera forestal, conforman un equipo que trabaja en el Laboratorio de Bioinsumos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) Montecarlo.



Por sus trabajos de investigación las científicas fueron premiadas por la multinacional Arcor y ahora necesitan financiamiento para poder concluir un novedoso desarrollo y puesta en marcha de un bioinoculante que promueve el crecimiento de la planta de la yerba mate, permitiendo tener mejores rendimientos.



El invento podría mejorar la producción y los ingresos de miles de pequeños productores yerbateros de la provincia y ayudar a cuidar el medioambiente, porque reduciría la utilización de agroquímicos.



Por esas labores las profesionales obtuvieron uno de los Premios Arcor a la Innovación, que junto al Ministerio de Ciencia de la Nación evaluó cientos de proyectos y distinguió a cinco, entre ellos este de la tierra colorada. Pero hoy necesitan alrededor de 7 millones de pesos para poder continuar con este trabajo que en principio traerá beneficios ecológicos a la producción de yerba mate, pero también puede ser aplicado en la horticultura.



Schmid detalló a El Territorio: “Nuestra línea de investigación es sobre bioinsumos que están basados en microorganismos que pueden ser hongos y bacterias que nosotras sacamos de raíces de yerba mate y araucaria, de diferentes yerbales agroecológicos, y seleccionamos algunas setas y hongos que tienen una capacidad de promover un crecimiento vegetal”.



La genetista explicó que “en el suelo no sólo existen hongos y bacterias que perjudican, sino que existen otros grupos que estimulan el crecimiento de las plantas”.



Además agregó: “Nos quedamos con diez cepas de microorganismos con capacidad de promover el crecimiento en plantines de yerba mate y en esa instancia fuimos seleccionadas para concursar en los Premios Arcor, quedando entre los cinco mejores de 200 trabados presentados de todo el país”.



Avances

Por su parte, la bioquímica López explicó cómo avanza el proyecto. Contó que ya salieron de los invernáculos a realizar ensayos en campo en plantaciones asociadas.



“Los inóculos que estamos usando son líquidos, queremos hacer uno en forma más sólida y va a ser más práctico para el productor. Tenemos etapas por superar, en principio generar más volumen de estos inoculantes, para eso necesitamos biorreactores más grandes, equipos especiales y con eso vamos a hacer ensayos en lotes de mayor tamaño y de esa manera poder presentarnos y registrarnos en el Senasa, necesitamos hacer esa certificación primero para luego presentarla a los productores”, precisó.



Según las conclusiones a las que llegaron las especialistas, el producto de esta investigación será de gran utilidad para los productores de yerba mate a fin de fortalecer el crecimiento de las plantas, que sean más resistentes a los factores climáticos como la sequía o las intensas lluvias y que esté al alcance en agropecuarias en presentación líquida o sólida.



En pruebas a campo en parcelas con manejo orgánico con la cepa Trichoderma, el bioinoculante ya demostró buenos resultados como antagonista contra el agente causal del mal de la tela.



“La idea no es sólo que crezca más y mejor, sino que también podamos devolver al suelo estos microorganismos que muchas veces se pierden por las prácticas de cultivos que desestabilizan los microorganismos del suelo. Nuestro proyecto está en etapa de investigación y estamos buscando nuevos financiamientos para poder aumentar nuestra capacidad de trabajo”, remarcó Schmid.



La investigación de este proyecto inició en el 2015 con un financiamiento que permitió avanzar durante tres años y un segundo financiamiento que concluyó en septiembre del 2021.



Este año están buscando alguna línea de financiación, de alrededor de 7 millones de pesos, para avanzar y concluir el trabajo, pero aún no la consiguieron.



“En yerba mate todavía no existe ningún bioinsumo registrado. Queremos que el productor tenga una opción orgánica. Apostamos al desarrollo tecnológico en la provincia, para aumentar la calidad de producción con un sistema amigable con el medioambiente”, finalizó la genetista.