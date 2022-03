“Nos tienen que escuchar, no pueden sacarle la hija”

lunes 21 de marzo de 2022 | 6:03hs.

La familia de una mujer de 33 años, identificada como Loreana Cáceres, afirma que la ex pareja la sometió a maltratos además de quitarle a su hija de seis meses. Actualmente pide que la Justicia escuche sus demandas para recuperar a la bebé y estar a salvo del hostigamiento del hombre y su familia.



En conversación telefónica con El Territorio, Isabel Nacimento, la madre de Loreana, expresó la necesidad de ser escuchada por las autoridades pertinentes en tanto que afirmó que la violencia que sufre su hija por parte de su ex pareja, Marcos M., viene de hace varios años.



Actualmente la joven fue apartada de su bebé de seis meses y piden recuperarla de las manos del progenitor, presunto violento y abusador.



Al ser consultada sobre esto último, la mujer comentó: “Hace tres años que la traje a Loreana golpeada, después ella se recuperó y el tipo la llevó de vuelta y ahora ella volvió a ser lastimada”. En este punto agregó que “yo creo que la Justicia le tiene que escuchar, no pueden sacarle la hija, así no”.



En relación al último hecho de violencia ocurrido el mes pasado, Isabel afirmó que la muchacha “estaba toda golpeada, le maltrataban con cinto, le pegaban entre toda la familia, no solamente él sino la familia completa”.



Aseguró que realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Santa Ana, pero “no sabemos lo que pasa con la denuncia que hicimos por los golpes y la marca de los cintos. También hay testigos que vieron cómo le pegaban. Eso no puede quedar así”.



En cuanto a la denuncia, Isabel comentó que fue ella quien la realizó la última vez -presentó el documento- pero está esperando a que su hija se recupere para que ella misma se exprese sobre lo sucedido.



Además, comentó que Loreana lleva adelante un tratamiento por un problema de salud mental. En este punto Isabel aseguró que “después de que ella se fue con ese señor (por Marcos) ella dejó los medicamentos, él no le acompañó más al médico y ella se iba sola. O sea que ella tenía que seguir y yo le dije que tenía que acompañarle y fijarse si ella se tomaba los medicamentos”.



En ese sentido agregó: “Cuando ella estaba conmigo tomaba los medicamentos y estaba bien, le llevaba a las nenas a la escuela, ella hacía todo”.



Por otra parte, según comentó a este matutino Roxana, la hermana de Loreana, la muchacha tiene -además del bebé- otras tres niñas, las cuales viven con ella, la tía, hace varios años.



En relación a esto último, Roxana comentó las menores viven con ella hace alrededor de dos años luego de haber realizado una denuncia en el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas por el presunto abuso por parte de Marcos M. a una de las menores.



Según la mujer, la niña se había escapado a contarle lo sucedido, realizaron la presentación pero el presunto abusador nunca fue citado por la Justicia y aún esperan las pericias para avanzar con el caso.



Asimismo, asegura que a partir de esa denuncia, la niña es hostigada por el acusado y su familia.



“Hice la denuncia pero no pasa nada. Yo le cambié de colegio porque ellos sabían dónde estaba estudiando y ya le pegaron dos veces”, comentó la mujer.



En este contexto, el ex cuñado de Loreana, Alberto, comentó a este matutino que vio en Facebook una publicación en la que la ex pareja de su hermana puso en venta la casa de Loreana ubicada en Garupá. Si bien no sabe en qué situación está esa propiedad, aseguró que ella fue echada de allí tras recibir una grave golpiza y fue por ello que actualmente vive con su madre, privada del contacto con su bebé de seis meses.



En relación a los maltratos que asegura que Loreana recibió por parte del hombre, Alberto aseveró que “ellos le arruinaron a la chica, tiene que ver el daño que le hicieron”.