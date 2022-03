Con fortuna y un cerrojo

lunes 21 de marzo de 2022 | 6:06hs.

Boca venció a River por 1-0 en el Monumental, en el partido válido por la 7° fecha de la Copa de la Liga Profesional y sacó pecho en el Monumental.



El delantero colombiano Sebastián Villa convirtió el gol de la victoria, cuando aprovechó un grosero error de Leandro González Pírez, compartido con Franco Armani.



La gran figura de Boca fue el arquero Agustín Rossi, quien mantuvo en cero su valla, cuando River buscó el empate por todas las vías.



El Xeneize alcanzó la punta de la zona 2 con 14 puntos, junto a Estudiantes, que empató 1-1 con Gimnasia. Mientras que River, con 13 unidades, quedó a dos del puntero Racing (15) en la zona 1.



El inicio del Superclásico mostró a un Boca bien parado en el mediocampo, a través de Guillermo ‘Pol’ Fernández, en compañía de Medina y Molinas. El planteo del DT Sebastián Battaglia incomodó a River en algunos tramos del partido porque le quitó la pelota.



Boca aisló a Enzo Fernández del juego y River lo sintió. El equipo visitante, a pesar de esa virtud, no contó con situaciones de peligro en el arco custodiado por Armani y sufrió cuando River salió rápido en la contra.



A Darío Benedetto no le llegaba limpia la pelota, pero el ‘9’ lució muy atado desde lo físico, aquejado por una lesión muscular que lo puso en duda para este partido. De hecho, fue reemplazado en el inicio del segundo tiempo. Las oportunidades más claras fueron del último campeón del fútbol argentino. Julián Álvarez tuvo dos chances en los primeros minutos con un remate desviado, tras pase de Simón, y otra oportunidad que pasó muy cerca del ángulo.



Pasada la media hora, Esequiel Barco entró en contacto con la pelota y buscó desequilibrar con su gambeta. Ese sector fue el preferido de River, con Milton Casco, más aún desde la tarjeta amarilla a Luis Advíncula, sustituído luego por Nicolás Figal.



El peruano realizó un buen partido, pero la amarilla lo condicionó. De hecho, el marcador de punta estuvo cerca de la expulsión por una infracción a Julián Álvarez, quien a los 29’, tuvo la apertura del marcador con una apilada, pero perdió en el mano a mano con Rossi.



River mejoró el juego asociado en el segundo tiempo, en especial, cuando apareció Enzo Fernández, pero su incidencia duró pocos minutos y redondeó un clásico flojo.



Cuando River estaba mejor, apareció el error garrafal de González Pírez. El central intentó cuidar la posición para que Armani tomara la pelota, pero entre los dos no se pusieron de acuerdo. Poco le importó al colombiano Villa y su velocidad para romper el cero, con gambeta incluida al casildense.



Boca se sostuvo luego con las atajadas de Rossi. El arquero de Boca tapó un cabezazo de Díaz y luego otro mano a mano ante un errático Julián Álvarez.



Rossi también se lució cuando desvió un tiro libre ejecutado por Juan Fernando Quintero y desvió con lo justo un cabezazo de Braian Romero.



Un remate de Enzo Fernández al travesaño negó el empate para River y Armani evitó el segundo de Boca ante Ramírez. En el rebote, González Pirez rechazó sobre la línea el disparo del paraguayo Oscar Romero.



River, que terminó sin volantes de contención, buscó hasta el final, pero sin la lucidez de otras noches. Boca jugó con la desesperación de su eterno rival y obtuvo un gran resultado que sirve de respaldo para un DT Battaglia, que no tendrá cuestionamientos en lo inmediato.



En la próxima fecha, River visitará a Defensa y Justicia y Boca será local ante Arsenal.

Rossi se la saca a Romero en una atajada que valió como un gol para Boca. Foto: AP

Entre Enzo Pérez y Juan Ramírez hubo un duelo picante en el primer tiempo. Foto: AP

El Xeneize festejó ante los hinchas de River, que colmaron el Monumental. Foto: AP

“Son esa clase de partidos que nos gustan ganar”

Boca consiguió un triunfazo en el Superclásico: se impuso por 1-0 en condición de visitante y tras la victoria, Sebastián Battaglia destacó la personalidad del equipo para quedarse con los tres puntos en el Monumental.



“Son esa clase de partidos que nos gustan ganar. Es el clásico rival. El partido anterior no habíamos tenido una buena presentación. Nos vamos muy conformes. Son partidos bisagras. Esperemos que funcione de esa manera para el bien de todos”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa.



En ese sentido, le pidió a los hinchas “que disfruten”. Y añadió: “Es muy lindo ganar el clásico. Ganarle a River siempre es especial. En otra etapa me tocó estar adentro, que se sufre menos corriendo”.



“Boca salió a jugar de igual a igual” ante “un rival que juega bien hace tiempo”, en condición de visitante. “Salimos a hacer lo que pensamos, a pelear el partido en mitad de cancha. Es una cancha difícil pero nos vamos con los tres puntos”, analizó el DT.



En ese sentido, reconoció que sufrieron en la primera mitad: “El primer tiempo nos costó. Habíamos arrancado bien, después nos costó tener la pelota. En el segundo salimos a jugar. Es lo que le pedimos a los muchachos. Pudimos marcar ese gol y ganamos el partido”.

“Boca se llevó demasiado premio”

Marcelo Gallardo habló tras la dura derrota a manos de Boca y defendió la actuación de su equipo. Aseguró que sólo faltó el gol y valoró la actitud de sus jugadores para mantener su estilo de juego.



“Boca se llevó demasiado premio”, expresó el DT de River y, a la hora de hacer autocrítica, reconoció que “si algo faltó fue claramente el gol”.



“Dentro del primer tiempo fuimos un equipo peligroso, con buenas asociaciones y tres jugadas claras de gol. En el segundo tiempo jugamos nuevamente de la misma manera pero su gol llegó tras un accidente nuestro y ahí cambió el partido. Tras el gol no tuvimos la misma frescura ni la misma idea de juego. Boca se encontró con un gol y ganó en confianza”, agregó el Muñeco.



Respecto de González Pirez, quien perdió a Villa en el tanto de Boca, Gallardo fue tajante: “Yo defiendo a mis jugadores y en el error aún más. Hay que tener serenidad”.



“Yo me quedo tranquilo porque nuestra idea prevalece por encima del resultado”, cerró el DT de River.