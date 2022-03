Forestoindustria apuesta a recobrar el mercado europeo para la exportación

lunes 21 de marzo de 2022 | 6:06hs.

A pocos días de concluir el primer trimestre del 2022, el sector maderero de Misiones atraviesa un buen presente en lo que refiere a la exportación, con un mercado que cada vez resulta más atractivo y competitivo para las ventas. En este contexto, los Estados Unidos y Centroamérica resultan los territorios que actualmente solicitan cada vez más la producción de la tierra colorada.



En este sentido, el presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima), Román Queiroz, afirmó que “el rubro de la exportación está muy bien, muy atractivo”. En el caso del mercado interno, la situación es distinta, con una baja en la demanda, ámbito para el que insistió en una mayor reactivación para recuperar los niveles de solicitudes que hubo durante el 2020 y parte del 2021, en tiempos de mayores restricciones económicas a raíz de la pandemia.



Con el año en curso con un escenario económico complejo mundial a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, Queiroz afirmó que el precio internacional de la madera va a subir y que se espera que el mercado europeo retome la demanda de madera argentina en general ante las restricciones y sanciones impuestas al país oriental, al afirmar que Rusia copa el 14% de la exportación de madera hacia Europa.



Como se mencionó, en el plano interno insisten en mayores fomentos para recuperar los indicadores que hace poco tiempo tenían y reclaman por medidas diferenciales para Misiones, teniendo en cuenta el reciente incremento en los precios de los combustibles, que impactaron en los costos logísticos después de la suba de hasta el 15% en los valores para la tierra colorada, por encima del promedio nacional anunciado la semana pasada por el petrolera estatal YPF.



Exportación y expectativas

En diálogo con El Territorio, Queiroz afirmó que “en lo que refiere a la exportación de madera en general y de Misiones, la situación está muy bien con un mercado muy atractivo y con un demanda desde Estados Unidos y Centroamérica”.



En este contexto, se refirió a la situación internacional e indicó que desde Faima están “muy atentos con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, porque el 14 por ciento de la exportación de madera mundial del mundo sale de Rusia, un número que no es poco y del que su producción va principalmente a Europa”.



Indicó que se las medidas y sanciones económicas impuestas contra el país presidido por Vladimir Putin impactarán en el rubro maderero de este país.



Por ello, consideró que “hay que ver qué pasa con el mercado europeo, porque tal vez con la baja de la oferta y el cierre del mercado ruso, capaz aparezca un nuevo mercado para abastecer a Europa, y en este sentido estamos atentos” para la exportación de la producción argentina en el Viejo Continente.



Al ser consultado, recordó que “Europa ya conoce la madera de Argentina, principalmente en España, que entre 2005 y 2008 fue un magnífico comprador, hasta que ese país entró en crisis y dejaron de pedir la producción local”. Luego, agregó que “se trata de toda una situación que genera incógnita, pero que despierta muchas expectativas”.



También indicó que este escenario implicaría un incremento en el valor de la madera en el mercado internacional, asignándole mayor rentabilidad a la actividad.



Por su parte, Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom), refirió sobre una cadena hotelera que construirá un hotel totalmente con madera y que “desde la provincia hay que insistir y seguir fomentando el uso de la madera, ya que tenemos la tecnología y mano de obra. Tenemos que buscar la parte burocrática para allanar y que sea más fácil la exportación”.



Además, enfatizó en el interés internacional por la madera misionera y que, a partir de ello, “se podrá exportar la tecnología que tiene Misiones para la producción”.



Panorama interno y pedidos

A diferencia de lo que se vive en el plano internacional, en el mercado interno se releva una situación diferente.



Sobre este punto, Queiroz señaló que el nivel de demanda es muy diferente al registrado entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021. “Ahora se volvió un poco a la demanda que teníamos antes de la pandemia y regresaron los pagos de manera estirada, con cheques a 90 o 120 días. Incluso hubo casos de cheques a 150 días, que generaron preocupación porque es muy difícil de aguantar un pago a tanto tiempo, muchos bancos no lo toman y sólo las empresas que tienen una espalda financiera pueden sostener”, adujo.



Asimismo, dijo que “en el mercado interno estamos bien, pero falta un poco más de incentivo para la reactivación”.



Fachinello, por su parte, mencionó los incendios forestales que aquejaron a Misiones durante el verano y que, como efecto, un importante número de madera destinada a la actividad fue afectada.



“Hay montes que se están recuperando y hay otros que se perdieron totalmente. Por ejemplo, algunos montes de pino no podrán recuperarse tan fácil. Si bien hubo algunas lluvias que se registraron en los últimos días, estamos ayudando a los socios para sobrellevar esta situación crítica”, comentó en diálogo con este matutino.



“Teníamos una gran demanda en la pandemia y hoy tenemos otro panorama, que ahora no está traccionando la industria del mueble”, acotó el titular de Apicofom. Por ello, insistió en una mayor incorporación de la madera en la obra pública. “Estamos a la espera de más licitaciones, que en Misiones se están registrando, pero dependemos mucho de Nación, que es fundamental para que nos permita trabajar más en esta línea”, añadió.



Al final, también afirmó que el sector afronta un incremento en los costos fijos a raíz del aumento en los valores de los combustibles, que en Misiones fue del 15%.



“Estamos con complicaciones con el costo logístico, que se encareció impensada y arbitrariamente aún más en Misiones. Nos gustaría que desde Nación nos digan por qué en Misiones el incremento fue aún mayor, situación que no termina de cerrar los costos fijos. También la energía sube y somos muy electrodependientes, alejados de los puertos y de los grandes centros de consumo”, expresó Fachinello.



Por este último punto, se espera para hoy una reunión entre el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el presidente de YPF en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para revertir las asimetrías del combustible con otros distritos como para también insistir en la eliminación del cupo en el envío de gasolina, en medio de la gran demanda local e internacional en Misiones que se registra desde noviembre.