Tres nuevos casos y sin muertos en la jornada de ayer

lunes 21 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Tres nuevos positivos de Covid-19 contabilizó la provincia de Misiones ayer, según lo dio a conocer el Ministerio de Salud Pública y no se notificaron víctimas mortales. Así. continúa una tendencia de contagios a la baja en la tierra colorada.



Con estos nuevos registros, la provincia acumula 83.893 casos desde el inicio de la pandemia y un total de 928 fallecidos por el virus, once de los cuales ocurrieron este mes.



Asimismo son 82.586 las personas que lograron recuperarse del virus.



Según dio a conocer Salud Pública, los nuevos casos reportados ayer pertenecen a las localidades de Garupá, Posadas y Puerto Leoni.



A la fecha, la provincia tiene 379 casos activos, catorce de los cuales se encuentran internados en hospitales o sanatorios. Dos pacientes internados menos que la jornada de ayer.



Por su parte, al cumplirse dos años del decreto de aislamiento obligatorio debido a la pandemia, la cartera sanitaria nacional notificó ayer 1.227 contagios. Así, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 9.007.753.



Además hubo once muertes por coronavirus y es la cifra más baja del año. Así los fallecimientos suman 127.494 desde el inicio de la pandemia.



En tanto, el total de recuperados asciende a 8.812.506. Por otro lado, del total de muertes reportadas, seis son hombres y cinco mujeres.



De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 689 personas con Covid-19 internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 39,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) del 40,0%.

En cifras

11 Las muertes por Covid-19 ayer en el país, la cifra más baja en lo que va del año. Desde el inicio de la pandemia, los fallecidos suman 127.494.