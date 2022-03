“Se necesita la coalición del Frente de Todos”

lunes 21 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El canciller Santiago Cafiero se refirió ayer a las “diferencias” que existen en el Frente de Todos (FdT) en torno a la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso y señaló que “bajo ningún aspecto deben transformarse en una ruptura del espacio político” ya que las “transformaciones” necesarias para “modificar la realidad productiva, laboral y social” del país “requieren de la unidad de la coalición”.



“Cuando más se necesita la unidad, cuando empezamos a ver los resultados concretos en materia de recuperación económica y del empleo en todos los indicadores disponibles, cuando atravesamos el desafío de un shock de precios internacionales sobre una inflación ya muy elevada y sabiendo todo lo que falta para que el vivir cotidiano deje de ser un padecimiento para muchos compatriotas, el peronismo no puede darse por vencido en la representación y protección de los intereses, de las conquistas y de los derechos del campo nacional y popular”, planteó el ex jefe de Gabinete.



En estos dos años y medio, continuó el canciller, el pueblo argentino no sólo “dejó atrás, con madurez y en paz el fallido gobierno de Macri”, sino que también “desplegó un enorme esfuerzo patriótico” para atravesar la pandemia de coronavirus y ahora enfrenta “los múltiples efectos, todos ellos negativos, de una guerra en Europa”.