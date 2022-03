Debaten la reforma del Consejo de la Magistratura

lunes 21 de marzo de 2022 | 6:02hs.

La Cámara de Senadores comenzará a debatir esta semana el proyecto que reforma la composición del Consejo de la Magistratura con una reunión conjunta de comisiones en la que se pondrá a la vista el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a fines del año pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de la norma original sancionada por el Congreso en 2006.



El Frente de Todos (FdT) impulsa el tratamiento de la iniciativa que actuará sobre la composición del cuerpo de juristas que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar, si es necesario, la actividad de los magistrados del sistema judicial argentino.



La reunión será mañana a las 16 en el Salón Illia del Palacio Legislativo.



Ambas cuentan con la presidencia en manos del FdT (el jujeño Guillermo Snopek en Asuntos y el neuquino Oscar Parrilli en Justicia) y mayoría de integrantes del oficialismo.



Por eso, aunque también se agendó al miércoles 23 como último día de debates, no se descarta que el dictamen sea firmado mañana.



“Vamos a ir viendo cómo se da la discusión. La reunión está citada con todos los proyectos presentados. Y la posibilidad de invitar oradores no está descartada”, señaló Snopek.



De todos modos, agregó que “hay apuro por sancionar el tema, pero no es seguro que se vaya a firmar dictamen el mismo martes”.



La decisión del oficialismo es avanzar este mes con la discusión del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado a principios de diciembre de 2021, semanas antes de que el supremo tribunal declarara inconstitucional la actual normativa que, en 2006, redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13.



El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo, con el objetivo de mejorar y agilizar los procedimientos de selección de magistrados.