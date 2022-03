Pachi se quedó con la primera

lunes 21 de marzo de 2022 | 6:01hs.

El posadeño Fernando ‘Pachi’ Ledesma alcanzó ayer su primera victoria en la categoría Estándar del Misionero de Pista, que disputó su primera fecha en el kartódromo Juan Jambrina-Mosca Pastori del autódromo de Posadas.



El piloto y mecánico se hizo famoso en 2020 por la filtración de sus audios, que coparon los WhatsApp de los misioneros y ayer celebró su primera victoria en el provincial.



El inicio record de la temporada fue con 110 pilotos y hubo brillantes carreras finales. Los otros ganadores fueron Fabián Carré (Cajeros Promocional), Francisco Morgenstern (Escuela), Ian Hummel (110cc), Diego Bogado (Máster 200c), Damián De Lima (4T Senior) y Martina Mrakava (Copa Damas). En 10HP, Julio Da Silva se impuso, pero la categoría quedó en suspenso por una denuncia en la técnica contra el vencedor.



Pachi de punta a punta

La 4T Estándar presentó un parque de 29 máquinas y en primera fila largó el posadeño Fernando Ledesma y segundo el formoseño Elías Benseñor. Ledesma fue el más astuto a la hora de largar y rápidamente sacó una buena diferencia aprovechando la pelea entre Benseñor y Ghiberto.



Pachi, a lo largo de las 14 vueltas del circuito, no dejó dudas de su poderío para buscar su ansiada victoria en un trazado que le cae muy bien.



Ledesma se llevó los aplausos, Elian Benseñor fue segundo y fue la grata sorpresa del fin de semana para el joven sobrino del histórico ex piloto Chirola Derfler y tercero quedó Guillermo Ghiberto.



Martina por primera vez

En la final de la Copa Damas, Martina Mrakava superó a Loreley Alegre pero en el comienzo todo se mantenía muy parejo con un trencito de pilotos en el tercer lugar.



A la mitad de la competencia se acercó Melisa Barrios a Alegre en esa lucha por el segundo puesto, pero siempre se mantuvieron las cinco primeras casi sin mayores diferencias y llegó la primera victoria para la obereña Mrakava.



En Categoría 110cc, Santino Dolce parecía que se llevaba todo, pero apareció el debutante Lautaro Gritti y cruzó primera la línea de sentencia. Luego hubo una sanción para Gritti por un toque con Dolce y así Ian Hummel heredó el primer puesto. Segundo fue el obereño, Valentino Gorostiague y tercero, el piloto de Ituzaingó, Santino Dolce.



En la categoría Escuela, Francisco y Felipe Morgenstern hicieron el 1-2 para alegría de su padre el ex corredor Rafael Morgenstern. Tercero fue Tadeo Rogaczewski.



En la categoría 10HP, el campeón Julio Da Silva ganó tranquilo, pero en la técnica recibió una denuncia de parte de un rival y la categoría quedó en suspenso y se resolverá en la semana.



En la Cajeros Promocional 2T, Fabián Carré se llevó una victoria de principio al final. Era seguido en el arranque por el ex campeón Yoryi Kibysz, pero se relegó y así Nicolás Hettinger heredó el segundo lugar. En un tremendo final, Carré se llevó la victoria, pero muy cerca llegó Nicolás Hettinger y tercero fue Walter Nobs.



En 4T Senior, Damián De Lima se lució desde principio a fin en la carrera. El piloto de Leandro N. Alem dominó y nadie pudo ante su potencial.



En la Máster 200cc, Diego Bogado extendió su dominio del fin de semana, mientras que a buen ritmo se ubicó segundo Matías Hettinger. Tercero fue Robertino Lukoski.