Llega a la Argentina el sistema de internet de Elon Musk

lunes 21 de marzo de 2022 | 6:00hs.

A Starlink, la compañía del multimillonario Elon Musk que ofrece servicio de banda ancha satelital, fue registrada en Argentina como sociedad en la Inspección General de Justicia.



Básicamente, Starlink es un proveedor de Internet satelital desarrollado por la compañía Space X de Musk. El mismo utiliza satélites de órbita terrestre baja para brindar velocidades más rápidas, más datos y un servicio de banda ancha de menor latencia a áreas rurales y remotas desatendidas en todo el mundo.



De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial el último martes, la denominación social de la empresa es Starlink Argentina S.R.L. y ésta será controlada por sus firmas en los Países Bajos, Starlink Holdings Netherlands, y Space X Netherlands relacionados con los rubros anteriores.



“La Sociedad, con el fin de cumplimiento de su objeto social, tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Contrato Social”, indicó el texto oficial.



Cabe resaltar que la sociedad fue constituida por un plazo de duración de 30 años, con un capital social de $100.000 pesos (representado por 100.000 cuotas de valor nominal $1 peso cada una y con derecho a un voto por cuota).



“Starlink Holdings Netherlands B.V. suscribe e integra 95.000 cuotas por la suma de $95.000, y Space X Netherlands B.V.: suscribe e integra la cantidad de 5.000 cuotas por la suma de $5.000, se especificó.



Velocidad de Internet

Si bien Starlink Internet informa velocidades de 100 a 200 Mbps, los usuarios pueden experimentar velocidades más lentas debido a problemas de red. Starlink Premium promete velocidades de 150 a 500 Mbps y un servicio más consistente. Sin embargo, este último es mucho más caro.



Costos del servicios

En el sitio web oficial de la firma, se precisó que Starlink cuesta U$S 99 por mes con una tarifa única de equipo de U$S 499. Por su parte, Starlink Premium cuesta U$S 500 por mes con una tarifa única de equipo de U$S 2.500.



En cuanto a la instalación de Starlink, la misma es totalmente gratuita ya que se trata de una “autoinstalación”. Una vez que se abona la tarifa de equipo, se le envía al usuario un kit Starlink, que incluye lo siguiente: Starlink (su plato que es circular o rectangular); el router Wi-Fi/fuente de alimentación, los cables y la base.

Instagram lanza Family Center para el control parental a los hijos

Meta, compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció el lanzamiento de Family Center, un centro de recursos y herramientas para padres pensadas para garantizar la seguridad de los usuarios más jóvenes. La compañía ya instaló este centro de recursos en Instagram, y tienen acceso a él todos los usuarios de la red en Estados Unidos. Según Meta, llegará a todas las partes del mundo en las próximas semanas



y cuando esté completado el desarrollo, también se integrará en otros productos como Facebook. En la plataforma de Realidad Virtual de Meta comenzará en mayo.

YouTube lanza las transcripciones de texto en Android

La aplicación de YouTube para Android comienza a incorporar la opción Mostrar Transcripción, una nueva función que entre otras cosas mejora la posibilidad de localizar un segmento concreto de la grabación, siempre que en la misma se pronuncie alguna palabra que pueda quedar transcrita. La transcripción de texto es una función que ya incluyen algunas plataformas, como Zoom, que la incorporó en su versión de pago, y que en el caso de YouTube sólo estaba disponible en la versión de escritorio. Ahora, en su llegada a la app para Android, permite disponer del texto completo de las palabras pronunciadas en el vídeo. Un scroll vertical permite recorrer todo el texto hablado, transformado ahora en texto escrito.