Newell’s ganó el clásico y se fue el Kily

lunes 21 de marzo de 2022 | 6:01hs.

La jornada dominical se abrió con uno de los duelos más pasionales del fútbol argentino: el clásico de Rosario. En esta ocasión fue Newell’s el que festejó ante Central en el Gigante de Arroyito y el Kily González renunció horas después.



En la primera mitad quedó marcado que el partido era una final para ambos conjuntos. Fue un trámite más disputado que jugado, con pocas ocasiones de gol y en la que nadie regaló nada. Las más claras fueron para el local, con Marcos Ruben y Lucas Gamba, aunque las imprecisiones de ambos delanteros impidieron que su gente pudiese festejar.



También hubo tiempo para las polémicas, sobre todo cuando un proyectil le impactó al juvenil de Newell’s Martín Luciano, pero el encuentro continuó. A su vez, Pablo Pérez y Ruben tuvieron un encontronazo en la mitad de cancha que el árbitro decidió castigar solo amarilla al ex mediocampista de Boca.



Pero la gran controversia que tuvo a Echavarría en el ojo de las críticas fue una acción de Julián Fernández sobre Damián Martínez, cuando el futbolista de la Lepra cruzó al lateral en el área con el codo en la cara en la disputa del balón y el juez entendió que ese topetazo no era suficiente como para cobrar penal.



El cero se rompió en el arranque del complemento tras una acción individual fantástica del lateral de Newell’s Armando Méndez por derecha, quien dejó en el camino a dos adversarios y, al meterse en el área, levantó la cabeza para lanzar un centro pasado dirigido hacia Juan Garro. El ex Godoy Cruz, sin marca alguna, paró la pelota de pecho y definió a quemarropa, pero Gaspar Servio respondió con su manotazo salvador. Sin embargo, el rebote le cayó a Juan Manuel García, que sin oposición, definió en el área chica para el 1 a 0 del visitante.



Tras el tanto, el equipo de Sanguinetti se replegó en el fondo y apostó por un contragolpe para liquidar el duelo. La fórmula del técnico tuvo éxito parcial porque Central no tuvo creatividad para generar situaciones de gol y la Lepra tuvo una acción clarísimo cuando Sordo escapó mano a mano, pero definió muy mal y le erró al arco por varios metros.



De esta manera, Newell’s se quedó con el clásico, luego de siete sin ganar ante este rival.



Por su parte, Central suma apenas una victoria en sus últimas cinco presentaciones y el Kily González, horas después terminó, su vínculo con el Canalla.



“Cristian González ha dejado de ser el entrenador de nuestra institución. El club agradece al Kily por el trabajo realizado durante 68 partidos al frente de nuestro primer equipo”, comunicó el club.