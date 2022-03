Ucrania denunció nuevo bombardeo de Rusia contra un refugio antibomba

lunes 21 de marzo de 2022 | 6:02hs.

Las autoridades de Ucrania dijeron ayer que un ataque ruso a la sitiada ciudad de Mariúpol destruyó una escuela de arte donde había 400 personas refugiadas y que otro bombardeo mató a cinco civiles en la segunda ciudad del país.



Cerca de cumplirse el primer mes de invasión rusa, el papa Francisco la calificó de “sacrílega” y “repugnante”, y la ONU informó que 10 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares en Ucrania por la guerra (ver aparte).



En Rusia, en tanto, el Ministerio de Defensa dijo ayer que disparó otro misil hipersónico de largo alcance a un objetivo militar en Ucrania, un día después de haber usado el proyectil por primera vez desde que lo desarrolló, contra otro blanco militar ucraniano.

Un hombre observa restos de un edificio en el barrio de Satoya en Kiev. Foto: AP

Se trata de la segunda vez en menos de una semana que autoridades de la sureña ciudad portuaria de Mariúpol denuncian un ataque ruso contra un edificio que servía de refugio antibomba.



La semana pasada, una bomba destruyó un teatro de Mariúpol donde había unos 1.300 civiles refugiados. Las autoridades dijeron luego que 130 de ellos fueron rescatados, pero el resto había quedado bajo los escombros.



También ayer, al menos cinco civiles, entre ellos un niño de nueve años, murieron en un bombardeo ruso en la oriental ciudad ucraniana de Jarkov, según las autoridades.



Desde hace dos días que no hay una actualización de las cifras de rescatados del teatro por parte de las autoridades locales, que dicen que los continuos bombardeos han imposibilitado las tareas en el lugar.



Rusia negó la acusación de haber bombardeado el teatro, y, en cambio, dijo que fue dinamitado por una milicia de extrema derecha ucraniana llamada Batallón Azov.

El escuadrón antibombas ucraniano inspecciona una zona bombardeada. Foto: AP

Mariúpol, una estratégica ciudad ubicada sobre el mar de Azov, está sitiada por tropas rusas desde hace más de dos semanas. De 430.000 habitantes, no tiene luz, agua ni calefacción, y casi no hay alimentos ni medicamentos, según sus autoridades.



Su municipalidad ha informado que más de 2.300 personas han muerto en ataques desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero, y que muchas fueron enterradas en fosas comunes.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que el sitio de Mariúpol pasará a la historia como un crimen de guerra cometido por el Ejército ruso.



“Hacer esto a una ciudad pacífica -lo que hicieron los ocupantes- es terrorismo que será recordado durante siglos venideros”, dijo en un mensaje por video.



Se estima que miles de personas, entre civiles y militares, han muerto en Ucrania desde que Rusia lanzó la que es la mayor invasión terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La ONU dice haber podido confirmar 847 civiles muertos por la invasión, aunque afirma que la cifra real seguramente es mucho mayor.



Millones de refugiados

Ayer, la máxima autoridad de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que 10 millones de personas -casi un cuarto de la población de Ucrania, de 44 millones- abandonaron sus hogares por la guerra.



El organismo de la ONU para los refugiados (Acnur) dijo que 3,38 millones de ucranianos habían abandonado el país hasta ayer por la ofensiva rusa, informó la agencia de noticias AFP.



Según dijo Unicef, el organismo de la ONU para la infancia, entre los refugiados hay más de 1,5 millones de niños.



Hasta el miércoles pasado, unos 6,48 millones de personas se encontraban desplazadas dentro del país, según la ONU.



Durante el rezo del Ángelus en el Vaticano, el papa Francisco volvió a condenar la guerra, que describió como “repugnante” y como una “inhumanidad cruel y sacrílega” que no tiene justificación.



El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que la invasión busca defender a rusoparlantes del este de Ucrania del gobierno de Kiev y evitar que Ucrania ingrese a la Otan, a la órbita militar de Estados Unidos, algo que considera una amenaza.



Siguen las negociaciones

Ucrania y Rusia celebraron varias negociaciones para tratar de poner fin al conflicto, aunque los países vecinos mantienen serias diferencias en torno a varios temas.



Zelenski ha dicho que está dispuesto a renunciar al ingreso de Ucrania en la Otan -algo que Rusia ve como una amenaza- pero que quiere ciertas garantías de seguridad por parte de Moscú.



Rusia pide la desmilitarización total de Ucrania. Turquía, que tiene estrechas relaciones con Ucrania y Rusia, dijo que las partes seguían negociando y estaban cerca de una acuerdo en torno a las “cuestiones fundamentales”.



El canciller turco, Mevlut Cavusoglu, que esta semana visitó Ucrania y Rusia y se reunió con sus cancilleres, agregó que Turquía estaba actuando de “mediador”, que había “envión” en las conversaciones pero que no quería divulgar mucho.

Zelenski pide a Israel evitar la “solución final”

El presidente ucraniano Volodomir Zelenski reclamó a los legisladores israelíes que exijan al gobierno acciones más contundentes. Pidió al Estado judío ayuda-armas y sanciones contra Rusia- insinuando que el activo papel mediador israelí es bienvenido pero no suficiente.



“Os pedimos ayuda. Se puede hacer una mediación entre países pero no entre el bien y el mal. La apatía puede matar. Vuestro sistema defensivo que neutraliza misiles, Cúpula de Hierro, es el mejor del mundo ¿Por qué no podemos recibir armas de vosotros? ¿Por qué Israel no aplica sanciones serías contra Rusia?”, preguntó Zelenski a los miembros del Gobierno y Parlamento de Israel en un mensaje virtual.

Ultimátum para que Mariúpol ceda control a las tropas rusas

El Ministerio de Defensa de Rusia les dio un ultimátum a las autoridades de la ciudad ucraniana de Mariúpol, asediada por el ejército ruso desde hace días, para que a primera hora de hoy se rindiera y cediera el control a las tropas rusas.



De acuerdo con información de la agencia rusa Tass, la cartera rusa de Defensa ofreció un corredor seguro de la ciudad a quienes dejen las armas. Además, acusó a los “nacionalistas” de Ucrania de buscar una “catástrofe humana”.



El gobernador regional de Mariúpol, Pavlo Kirilenko, dijo que los enfrentamientos aún no terminaban en la ciudad, donde Ucrania denunció a Rusia por haber bombardeado, el pasado sábado, una escuela donde había 400 civiles regugiados.



Por otra parte, el subcomandante de la flota del Mar Negro rusa, Andréi Palii, murió el sábado en medio de los combates entre las fuerzas rusas y ucranianas cerca de Mariúpol. “Andréi Nikoláyevich Palii murió en los combates para liberar Mariúpol de los nazis ucranianos”, compartió, en Telegram, Mijaíl Razvojaev, gobernador de Sebastopol.



Razvojaev describió a Andréi Palii como un “hombre abierto y honesto”, un “verdadero oficial de una dinastía militar” que contaba con “gran autoridad sobre la flota”.



El subcomandante falleció en batalla, en los enfrentamientos para tomar Mariúpol, por tratarse de una ciudad portuaria estratégica dentro del territorio ucraniano.

En cifras

2.100 Los habitantes de Mariúpol que fallecieron desde que comenzó la guerra. La situación en la ciudad de 400.000 habitantes es crítica desde hace días.

“China está del lado correcto de la historia”, expresa Pekín

China está en el lado correcto de la historia respecto a la crisis de Ucrania, como el tiempo dirá, y su posición está en línea con los deseos de la mayoría de los países, dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.



“China nunca aceptará ninguna coacción o presión externa, y se opone a cualquier acusación y sospecha infundada en su contra”, dijo Wang a periodistas según un comunicado publicado ayer.



Los comentarios de Wang se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera el viernes a su par chino, Xi Jinping, de las “consecuencias” que tendría el hecho de que Pekín diera permiso material a la invasión rusa de Ucrania.



Durante la videollamada, Xi dijo a Biden que la guerra en Ucrania debe terminar cuanto antes y pidió a los países de la Otan que dialoguen con Moscú. Sin embargo, no culpó a Rusia, según los comentarios de Pekín sobre la reunión.



Wang dijo que el mensaje más importante que envió Xi fue que China siempre ha sido una fuerza para mantener la paz mundial.



“Siempre hemos sido partidarios de oponernos a la guerra”, dijo Wang. “La posición de China es objetiva y justa, y coincide con los deseos de la mayoría de los países. El tiempo demostrará que las reivindicaciones de China están del lado correcto de la historia”.