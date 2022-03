El uso desmedido de auriculares puede producir sordera, afirman

domingo 20 de marzo de 2022 | 5:30hs.

Con el retorno de diversas actividades de manera presencial, principalmente las clases en todos los niveles, se incrementaron las consultas por la salud auditiva. Así lo explicó Natalia Zajaczkowski, fonoaudióloga del Hospital Materno Neonatal de Posadas.

La pandemia retrasó consultas y diagnósticos y así influyó en la calidad de vida de las personas, principalmente de los niños, indicó la especialista. Al tiempo que se explayó sobre el uso masivo de auriculares a temprana edad, ya sea por influencia de la virtualidad como de una cuestión generacional.

“Debido al Covid-19 y a la poca atención que hubo, porque atendíamos pocos pacientes o porque muchos tenían miedo de venir a los centros de salud, va a haber atrasos en el diagnóstico”, contó Zajaczkowski y ejemplificó que en los últimos días diagnosticó a dos bebés de 20 meses con problemas de audición.

“Eso se tendría que haber hecho al año de edad o antes, a los 6 meses. Con respecto a la edad escolar estamos teniendo muchas consultas desde febrero por el ingreso a las escuelas. Niños que vienen a hacerse estudios y control tanto para jardín como para ingreso a la primaria”, agregó quien desde hace años impulsa el Banco de Audífonos de Misiones.

Sin embargo, aclaró que la provincia se encuentra dentro de los parámetros esperables a nivel internacional en cuanto a salud auditiva que dicen que de cada mil bebés que nacen sanos, de tres a diez van a tener un problema de audición. Para ello se les practica un estudio a los recién nacidos.

Luego habló sobre cómo repercute el uso de los auriculares en los oídos y sus consecuencias. En ese sentido, dijo que una primera alerta es el volumen desmedido.

“Respecto a los problemas de audición por ruido, los padres tienen que saber que el uso de los auriculares con un volumen muy intenso, por ejemplo, como mamá escucho desde afuera lo que está escuchando mi hijo y el tiempo de uso, cuanto más horas con esa intensidad elevada, más probabilidades de tener un problema de audición por ruido”, detalló.

Esas prácticas pueden producir algo que se llama hipoacusia inducida por ruido. “El problema con este tipo de hipoacusias es que son permanentes, no tienen vuelta atrás. Una vez que arrancó el problema, a cualquier edad, no tiene vuelta atrás y son progresivas. Avanzan en determinados momentos. Es algo para toda la vida y tenés el riesgo de que tu audición vaya bajando cada vez más en el curso de los años”, contó la trabajadora de la salud.

Escolares

Por otro lado, se refirió a lo más habitual que está encontrando en la consulta con niños en edad escolar.

“Lo más común en la edad escolar son las hipoacusias conductivas que son las hipoacusias ocasionadas, por ejemplo, por moco. El niño vive enfermo, resfriado y este moco va al oído y trae un problema de audición que es pasajero. Se cura con el médico otorrinolaringólogo, pero mientras el chico esté con este moco y cursando el problema, va a tener la pérdida de audición”, dijo y siguió: “Hay niños que viven con broncoespasmo, entonces en esos meses del año que el chico tiene este problema va a tener el problema de audición y va a tener dificultades a nivel escolar porque no le va a escuchar bien a la maestra. Y esto se agrava con el uso del barbijo que le dificulta escuchar al docente porque el sonido que sale no tiene la intensidad suficiente”.

Indicó que en este tipo de situaciones sí o sí se deben hacer estudios, ya que de otra manera es imposible detectar estos problemas.

Algunos signos de atención son que el niño “siempre pregunta o pide que se le repitan las cosas o las pronuncia mal. El chico desarrolló el lenguaje, no es que no habla, el tema es que cuando tiene moco tiene baja audición y cuando se cura está normal y esa fluctuación te trae problemas”.

Otros casos que no tienen nada que ver con el anteriormente ejemplificado son las hipoacusias de tipo profundo o total. “Ahí te das cuenta fácilmente porque el chico no reacciona a los sonidos. Está durmiendo y se te cae al lado una olla y no se despierta. Eso es fácil de determinar y es una consulta a la que los padres vienen solos, sin ser derivados. Dicen ‘vengo porque mi hijo no hace esto, ni esto’. El problema son las hipoacusias en un solo oído que pueden ser profundas, totales. Ahí si no hacés el estudio de audición no te das cuenta, a menos que el chico de 4 o 5 años esté jugando en la computadora y te diga ‘papá, el auricular de este oído no funciona’ y sí anda. Eso quiere decir que lo que no está funcionando es el oído. O le decís las cosas y enfoca la oreja para el lado que escucha, gira la cabeza”.

Allí también destacó que la provincia es pionera en una ley de salud auditiva “que pide que se garantice un control auditivo en las diferentes etapas de la vida escolar para así poder descartar cualquier tipo de situaciones”, sostuvo.

Por último, al referirse al Banco de Audífono que funciona dentro del Hospital Materno Neonatal, comentó que reciben donaciones al menos una vez por semana. Así, pidió que quien tenga uno que esté a punto de dejar de usarlo, que no dude en donarlo a este lugar que colabora con aquellos que no pueden comprarlo.

“Nos consultan muchas personas, tratamos de ayudar a todos. A veces por hipoacusia profunda es por lo que más nos piden los audífonos y son los que más nos cuesta conseguir para donar. Tenemos mucha gente con un problema profundo de audición y no podemos ayudar a todos ya que salen unos 100 mil pesos cada audífono”, finalizó.