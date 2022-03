Blasig y Beitia destruyeron sus autos en fuerte golpe en la final de la Clase 2 del TN

domingo 20 de marzo de 2022 | 23:30hs.

Los misioneros Martín Blasig (Nissan March) e Iñaki Beitia (Toyota Etios) solo pudieron hacer pocos metros en la accidentada final de la segunda fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional (TN), que se disputó en el Autódromo Ciudad de Paraná.

Ni bien se puso en marcha la final, el auto de Renzo Blotta no pudo mover correctamente por una falla, y desafortunadamente fue colisionado desde atrás por otro competidor, a partir de allí se generó un choque en cadena en plena recta principal, que involucró a 15 competidores entre ellos a Martín Blasig e Iñaki Beitia, quienes venían en el segundo pelotón.

Debido al fuerte golpe, el obereño y el posadeño tuvieron que ser atendido por los médicos de la categoría, que luego de realizados los estudios de rigor dieron el alta a los pilotos misioneros. Pero sus autos quedaron destruidos.

“Fue un golpe muy fuerte en plena aceleración, yo solo veo que empieza a golpearse los autos y cuando me di cuenta ya estaba parado con el auto todo golpeado. Por suerte fueron solo golpe de desaceleración. Me revisaron, me hicieron estudios y ya estoy bien”, explicó Blasig.

“La verdad fue una situación muy difícil. Largue del lado de la cuerda y no hubo manera de esquivar a los autos que estaban cruzados en plena recta. Fue un impacto fuerte y la verdad que me duele bastante el cuerpo. El auto quedó muy golpeado, pero mirando la imagen de la largada creo que tenemos que agradecer que nadie sufrió ninguna consecuencia mayor”, expresó Beitia al cierre de la jornada.

Respecto del futuro inmediato, Iñaki aseguró que “el equipo de Gabriel Rodríguez trabajará para recuperar el auto” y seguramente podrá ser de la partida en la próxima fecha que se disputará el 24 de abril en escenario a confirmar.

Luego de 30 minutos y de la limpieza de la pista la prueba se reinició y la victoria en la Clase 2 quedó en manos de Damián Kirstein (Peugeot 208).

El mejor misionero fue Facundo Bustos (VW Gol Trend) quien llegó sexto y volvió a sumar fuerte. Por su parte, Bautista Bustos (Toyota Etios) llegó 17°.

“Fue una carrera súper dura. Quedé con la dirección un poco torcida con el accidente de la largada pero después bien, hice lo que pude a pesar del roce.y sumamos puntos” declaró “Facu”.

Okulovich se recuperó

En la Clase 3, el obereño Carlitos Okulovich (Honda New Civic) se recuperó de una penalización en la serie y pudo remontar varias posiciones y ver la bandera a cuadros en la 11° posición y volver a sumar fuerte.

Carlitos arrancó el día disputando la segunda serie y venía peleando el puesto con Emanuel Abdala se rozaron los autos y se enganchan y por esa maniobra fue recargado Carlos Okulovich y tuvo que largar en la 23° posición en la final.

Desde el medio del pelotón el obereño fue avanzando y llegó en la 11° posición.

“Terminamos puesto 11°, padecimos la penalización y tuve que largar en la 22° posición, sino tenía que largar 13°. Después pudimos avanzar volver a sumar fuerte para el campeonato. Este fin de semana si bien fue mejor que en la primera fecha, no pudimos aprovechar para estar más cerca del podio. Hay que seguir trabajando en el auto, a seguir pensando en las cosas que tenemos que mejorar y la carrera que viene tendremos revancha”, explicó Okulovich.

Por último, Rudito Bundziak (Toyota Corolla) pudo hacer una buena remontada y terminó en la 18° posición.

La próxima fecha será en el Autódromo Oscar Cabalén (Alta Gracia, Córdoba), entre los días 22, 23 y 24 de abril.