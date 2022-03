No descartan móvil de robo en el homicidio del empleado municipal

domingo 20 de marzo de 2022 | 6:03hs.

“Si no trabaja, de dónde justo sacó la plata hoy (por el viernes) para comprarse una par de zapatillas de 12 mil pesos y un croc”, se preguntó un allegado a Juan Ángel Chemes (73) -empleado de la Municipalidad de Oberá que fue asesinado el viernes cuando se dirigía a su trabajo- con relación a uno de los dos sospechosos que tiene el crimen.

Tal como se informó en la víspera, a partir del testimonio de los propios familiares de la víctima desde un primer momento las sospechas apuntaron a uno de los hijos de Chemes y al cuñado de éste, un menor con domicilio en Pilar, provincia de Buenos Aires, quien hace algunas semanas llegó a Oberá.

Se trata de Julio Alberto de Jesús C. (32) y Alejandro Mariano S. (17), quienes permanecen alojados en diferentes dependencias de la Unidad Regional II por disposición del Juzgado de Instrucción Uno y el Juzgado Correccional y de Menores, respectivamente.

Más allá de los problemas previos entre la víctima y su hijo, incluida una amenaza de muerte que en diciembre derivó en una causa judicial, la figura del cuñado cobró relevancia por la compra de un par de zapatillas Puma y unos zuecos de goma tipo crocs que adquirió horas posteriores al hecho.

El adolescente es hermano de la concubina de su presunto cómplice, apodada Porteña, la cual en los últimos años no habría hecho más que atizar la mala relación entre su pareja y el padre.

El conflicto de larga data entre Chemes y su hijo tendría que ver con el estilo de vida y el consumo de alcohol y otras sustancias por parte del segundo, lo que derivaba en el descuido de sus propios hijos, es decir los nietos de la víctima.

Lo degollaron

El homicidio de Chemes se perpetró alrededor de las 5.15 del viernes en el barrio Londín, sobre el camino terrado que conecta con el barrio Copisa, circunstancia en que la víctima fue abordada por al menos dos personas, según las primeras pesquisas realizadas por la Policía.

Si bien la investigación aún se halla en curso, ante los testimonios recogidos e indicios el crimen estaría resuelto, aunque aún resta hallar el arma homicida. También se aguarda el resultado de la autopsia.

Fueron los propios hermanos quienes apuntaron la investigación hacia el hijo de la víctima, en función de serios antecedentes de violencia y amenazas de muerte.

“Te voy a mandar a matar”, habría amenazado el detenido a su padre el pasado 2 de diciembre, según un sumario policial que dio intervención al Juzgado de Familia de Oberá.

Chemes fue abordado por el camino y literalmente lo degollaron con dos cortes.

La médica policial en turno, Rosa del Valle, diagnosticó “lesiones mortales en cuello de abajo hacia arriba en región infrahioidea, uno de 10 por 5 centímetros y el mayor de 10 por 10 centímetros, aproximadamente”.

Una gran mancha de sangre sobre la tierra avaló la hipótesis que el septuagenario fue emboscado y asesinado en el camino, tras lo cual lo arrastraron unos 50 metros hasta una zona de malezas donde el viernes al mediodía fue hallado.

Problemas previos

Compañeros de trabajo y allegados recordaron a la víctima como una persona muy vital, a pesar de que tenía 73 años, edad en la que muchas personas gozan de su jubilación.

Contaron que todos los días caminaba dos kilómetros para tomar el colectivo de las 6 que lo llevaba hasta su trabajo, en el Jardín de los Pájaros, sobre avenida Italia, donde antes de las 7 ya comenzaba a barrer la vereda.

Por la tarde, en tanto, descansaba un rato y luego salía a podar pasto por barrio Londín y Villa Lindstrom.

Julio Chemes, hermano de la víctima, insistió en que “sin dudas tuvieron que ser por lo menos tres los atacantes, si no, no hubieran podido. Aparte no sólo lo emboscaron y mataron, sino que lo arrastraron para esconder el cuerpo y se tomaron el trabajo de tapar con tierra la sangre que quedó desparramada por todos lados”.

Comentó que estaba al tanto de las amenazas previas de uno de sus hijos y pidió que la Justicia actúe con todo el rigor del caso.

Antonio Chemes, hijo del fallecido, echó luz sobre el conflicto previo que podría haber desatado el baño de sangre. Contó que durante años su padre trató de corregir el rumbo adverso que guiaba la vida de su hijo Julio Alberto y su concubina, sobre todo por la preocupación que le generaba la crianza de sus nietos.

Ocurre que residían en el mismo terreno y veía que los padres no les prestaban adecuada atención a los chicos.

“Papá siempre se opuso a la forma de vida que tenían y los malos tratos de ellos con sus hijos. Les marcaba que estaba mal lo que hacían y eso fue llevando a una relación muy conflictiva”, reconoció Antonio.