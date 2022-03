turismo nacional: Facundo Bustos se puso en carrera en la Clase 2

domingo 20 de marzo de 2022 | 6:01hs.

El apostoleño Facundo Bustos (VW Gol Trend) se recuperó de una mala clasificación, pudo avanzar y llegó cuarto en la primera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se disputó en el autódromo de Paraná, Entre Ríos.

En la segunda clasificación de la Clase 2, el misionero no pudo mejorar y quedó en la 20° posición y largó la primera serie desde la 7° posición. Bustos ganó tres lugares y terminó cuarto en su batería.

Por su parte, Bautista Bustos (Toyota Etios) clasificó 6° y fue el mejor misionero en la clasificación. Largó segundo en la tercera serie, se retrazó y finalmente llegó séptimo.

El obereño Martín Blasig (Nissan March) se ubicó en la 10° posición en la primera serie de la primera fecha de la Clase 2.

Luego del golpe recibido durante la primera clasificación el auto no quedó del todo bien. Blasig salió a cumplir con la clasificación. Largó 10° y no pudo avanzar con un auto desalineado y que no había quedado bien.

“Los chicos trabajaron un montón, pero el golpe fue muy fuerte y no quedó bien el auto. Decidimos participar, pero sabemos que tenemos un auto que no está bien. Mañana (por hoy) buscare avanzar y llegar”, explicó Blasig.

Por último, Iñaki Beitia (Toyota Etios) fue 13° en la segunda serie.

Okulovich mejoró

En la Clase 3, el misionero Carlitos Okulovich (Honda New Civic) se ubicó en la 14° posición en la clasificación de la segunda fecha.

El obereño comenzó el día con los entrenamientos y se ubicó 32°. El equipo realizó cambios pensando en la clasificación y eso pequeños retoques dieron sus frutos.

Okulovich dio un salto y quedó 14° con un tiempo de 1m33s524/1000, a 774 /1000 de Carlos Javier Merlo (Peugeot 308), quien hizo la pole.

“Fue una buena clasificación, mejor que la fecha anterior. Por un lado estamos conformes porque mejoramos un poco, pero por otro lado confirmamos que la marca quedó un poco relegada. Se ve que como no había autos de esta marca no se tocó nada y ahora estamos pagando las consecuencias, porque nos falta potencia”, indicó Okulovich.

Por su parte, Rudito Bundziak (Toyota Corolla) se encontró con un pista muy sucia y quedó en la 31° posición.

Hoy desde las 9 y por Motorplay se podrán ver las series de la Clase 3, mientras que las finales irán desde las 11 por la TV Pública.