Miley mostró su lado más rockero y conquistó el Lollapalooza

domingo 20 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Tras un silencio obligado de tres años por la pandemia de coronavirus, Lollapalooza Argentina finalmente regresó este fin de semana, desde el viernes hasta hoy, en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires.

Con tres jornadas de música a pleno; la apertura del viernes fue con un marcado predominio de ritmos urbanos en su grilla, pero que sin embargo encontró en la diva pop Miley Cyrus (29), y en su lado más rockero, a la gran reina del exitoso festival.

Es que no caben dudas que Wos volvió a brillar con su impactante set, que Duki concentró a una multitud en su presentación, que el neoyorquino A$ap Rocky desplegó un incendiario rap y que Bizarrap puso a bailar a la multitud en el cierre de la primera noche con sus grandes hits viralizados.

Pero fue Miley, con su carima, su imponente voz y su potencia escénica, quien superó las amplias expectativas con un show que cautivó a la multitud que colmó el predio y la confirmó como una moderna diva de la canción.

Miley Cyrus honró la tradición musical de su país con su pop bailable atravesado por el rock, el country y el gospel, entre otros estilos; pero además lo hizo con un avasallante manejo del escenario, absoluta naturalidad y sin demagogias. Por su show pasaron revisitas a Pixies con ‘Where is my mind?’, a Blondie con ‘Heart of glass’, a Cher con ‘Bang Bang (My baby shot me down)’ y a Dolly Parton con ‘Jolene’; y sus propios clásicos como ‘Plastic heart’, ‘Midnight sky’ o ‘Wrecking ball’, entre tantos. Y también dejó algunos mensajes como “luchar por aquello que se cree justo” aunque “siempre en paz y desde el amor y el entendimiento”; o lucir orgullosa la bandera de colores que simboliza la diversidad sexual que le arrojaron desde el público.

De esa manera, Miley Cyrus sobresalió en una jornada que, aunque tuvo sus excepciones con los rockeros Airbag y los punk pop A Day To Remember, tuvo un gran predominio de los ritmos urbanos.

La primera gran performance de este regreso la brindó Wos cuando promediaba la tarde del viernes, con un show potente de variados climas. Acompañado por su soberbia y afianzada banda, el artista que no para de crecer desplegó un brillante set en el que no faltaron muchos de sus grandes éxitos como ‘Púrpura’, ‘Caravana’ y ‘Luz delito.

El rapero, visiblemente emocionado ante la gran respuesta del público, también contó con Acru como invitado a la hora del momento freestyle y con Ca7riel en ‘Niño Gordo Flaco. En ese contexto, Wos se paseó por supuesto por el rap, pero también hizo paradas en el funk, el rock, la balada y hasta por algunas sonoridades folclóricas.

Al terminar el set de Wos, en otro de los escenarios Duki también aportaba lo suyo con una presentación impactante desde lo visual y celebrada desde lo musical, de acuerdo al gran interés mostrado por el público.

En tanto, ayer con una variada grilla, el festival siguió acaparando el interés en las redes sociales donde fue tendencia y, claro, en el predio del Hipódromo, donde aconteció el evento con entradas agotadas. Los primeros shows del día fueron los de Chiara Parravicini y Lucía Tacchetti; luego salió a escena Lola Indigo y al mismo tiempo en otro escenario se esperaba la performance de El Mató a un Policía Motorizadol, el line up también tenía a Litto Nebbia, Nicki Nicole, el rapero argentino Khea y, la artista estadounidense Doja Cat y The Strokes, ya en los shows finales. El cierre esta previsto con la actuación del DJ noruego Alan Walker.

Jornada despedida

En tanto hoy, en la jornada despedida se presentarán: Tiago PZK, Foo Fighters, Martin Garrix, L-Gante, Alessia Cara, Jhay Cortez o Sen Senra, quienes dirán presente desde las 12 del mediodía hasta pasada la madrugada del lunes.