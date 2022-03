Alumnos tomaron colegio y piden ser escuchados por autoridades

sábado 19 de marzo de 2022 | 9:00hs.

Sigue el conflicto en la Escuela Normal Superior 2 de Montecarlo ante el anuncio de la vuelta al colegio de un docente que fue denunciado por acoso. Ayer los estudiantes tomaron el edificio escolar durante toda la jornada y adelantaron que continuarán con la medida la semana que viene y hasta que el Consejo General de Educación (CGE) tome una resolución sobre la no continuidad del docente acusado.

En la mañana de ayer, desde el horario de apertura de la institución, los alumnos se apostaron en la puerta de acceso al establecimiento, esperando la llegada del docente que debía tomar sus horas de clases, pero no se presentó.

Según detallaron los estudiantes, la información que tenían era que estaba haciendo paro, pero desde el establecimiento sólo se sabía que no acudió a dictar clases.

En el aspecto legal, la denuncia de la madre de Karen A., realizada en el 2018, pasó al Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado, donde el docente fue sobreseído por la Justicia.

Sin embargo, la joven, que ya es mayor de edad y egresó del colegio, manifestó a El Territorio que nunca fue citada por ningún juzgado ni tampoco su madre o la directora de la escuela. Dijo que de ser necesario volverá a presentar la denuncia.

Las alumnas de la Escuela Normal, que organizan el reclamo, insisten en que si hay más chicas que fueron acosadas por el docente, se acerquen y hagan la denuncia.

“Estamos en el mes de la mujer, en el que levantamos bandera y acá veo que las chicas no fueron escuchadas, podíamos dar fe de la situación que estaban viviendo. Mi indignación es que esas chicas no fueron escuchadas, prefiero ser sancionada antes que callarme, no puedo dar garantía que no lo va a volver a hacer”, sostuvo a este medio Nora Argüello, directora del colegio.

Conflicto y denuncias en el CEP 36

Alumnos del CEP 36 de Posadas se comunicaron con este medio y contaron que están cansados de las situaciones de acoso, gritos y malos tratos por parte del director del establecimiento, Luis Pedrozo. Los estudiantes dijeron que la situación se repite desde hace años y también se da con padres y docentes. Ese sentido, indicaron que presentaron una nota al Consejo General de Educación (CGE) para plantear lo que ocurre dentro del colegio. Dijeron que tuvieron un acercamiento de las autoridades que se comprometieron en acudir este lunes por la mañana al establecimiento ubicado en avenida Corrientes y calle Tucumán para tomar conocimiento de los hechos.