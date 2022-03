Por falta de combustible no hay recolección de residuos

sábado 19 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Vecinos de todos los barrios de Puerto Iguazú usaron las redes sociales para quejarse de que desde hace más de una semana no cuentan con el servicio de recolección de residuos y que los animales que están en la calle están provocando minibasurales. Ante la problemática la Municipalidad de la localidad emitió un comunicado de prensa informado que hay demoras en la recolección por falta de combustible.

“El gobierno municipal informa a toda la comunidad que debido a la falta importante de combustible a consecuencia de la reducción de cupo para el destino, la Dirección de Servicios Públicos se encuentra retrasado para realizar la operación de manera regular y cumplir con el servicio programado que realizamos en diferentes barrios de nuestra ciudad”, se lee en el comunidado

Aclararon que “pese al inconveniente, el servicio está garantizado pero no en horarios y días regulares”. No obstante los vecinos de los barrios periféricos indicaron que hay zonas en las que hace más de una semana el camión recolector de residuos no recorre la zona y en muchos casos debieron pagar fletes para evitar la proliferación de insectos.

El comunicado oficial finaliza: “Agradecemos a todos los vecinos la comprensión del caso, solicitamos su colaboración para mantener limpia la vía pública, gestionar de manera razonable el uso del agua y evitar la acumulación de residuos en cestos o contenedores”.

En la jornada de ayer solamente dos estaciones de servicio contaban con combustible y una de ellas sólo recibirá un camión el próximo lunes, indicaron.