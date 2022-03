Alberto Fernández lanza una batería de medidas para frenar la inflación

sábado 19 de marzo de 2022 | 6:06hs.

En su discurso, el presidente Alberto Fernández no detalló medidas concretas.

Alberto Fernández anunció anoche la creación del fideicomiso de trigo para contener el precio de los alimentos en el mercado interno, en el contexto de la escalada inflacionaria y la guerra en Ucrania.

A pesar de la amplia expectativa, el presidente no dio a conocer más medidas específicas, pero anticipó que hoy comenzará una ronda de conferencias de prensa de ministros del gabinete económico para comunicar nuevas iniciativas en lo que él mismo denominó “guerra contra la inflación”.

“El aumento del trigo haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinos consumen. Y no se trata de aumentos que lamentablemente padecemos debido al desorden macroeconómico que nos tocó afrontar, sino de un impacto que golpearía aún más a los hogares con subas inusitadas en la canasta básica”, dijo el presidente.

“He decidido constituir un fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas”, agregó sobre la creación de este fideicomiso.

Además, precisó que a partir de hoy los ministros del gabinete económico comenzarán a anunciar una serie de medidas antiinflacionarias. “He instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana (por hoy)”, dijo al respecto.

Los anuncios comenzarán hoy a las 11 de la mañana, cuando el titular de la cartera de Agricultura, Julián Domínguez, dará los detalles de la creación del fideicomiso de trigo.

Luego, amplió: “He decidido que el gabinete económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar a la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores pero que no duden en aplicar todas las herramientas del estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementado desde este mismo momento”.

En la misma línea, Fernández anticipó que desde este lunes convocará a encuentros con los sectores productivos, en los que se debatirá la expectativa inflacionaria y posibles acuerdos de precios.

“Convocaré desde este lunes a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil a una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación”, afirmó en ese sentido.

Sobre el final, amenazó con medidas unilaterales desde el Estado en caso no llegar a un entendimiento con todos los sectores involucrados: “Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios”.

El anuncio que dio el presidente duró casi 18 minutos y fue grabado en la Quinta de Olivos un rato antes de ser emitido.

Originalmente iba a grabarse alrededor de las 18, pero la agenda del jefe de Estado se atrasó debido a una reunión que mantuvo con el viceprimer ministro de Israel, Gideon Sa’ar, de visita en Buenos Aires por el 30º aniversario del atentado a la Embajada de ese país.

Fernández anticipó que tomaría nuevas medidas antiinflacionarias el martes pasado, horas antes de que el Indec revelase el índice de aumento de precios de febrero, que arrojó una suba del 4,7%, una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes previo.

“Prometo que el viernes va a empezar otra guerra: la guerra contra la inflación en Argentina”, dijo ese día, en referencia a que primero debía aprobarse el acuerdo con el FMI en el Congreso, lo que sucedió el jueves a última hora.



El primer anuncio correrá por cuenta del ministro de Agricultura, Julián Dominguez, quien convocó a una conferencia de prensa hoy a las 11 de la mañana. “No voy a permanecer pasivo ante esta situación. No hacer nada tendría consecuencias muy claras: el aumento del trigo haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinos consumen”, sostuvo. Sobre ese punto, dará detalles hoy el ministro Domínguez. El lunes,

el encargado de dar detalles será el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, bajo cuya órbita se desenvuelve la secretaría de Comercio Interior que lidera Roberto Feletti.

El martes será la convocatoria al acuerdo económico y social con empresarios, organiaciones y gremios.