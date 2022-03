Gallardo confirmó el once para el Superclásico

sábado 19 de marzo de 2022 | 6:01hs.

Marcelo Gallardo, entrenador de River, confirmó la formación inicial que utilizará mañana ante Boca en el Superclásico, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, en el Monumental.

El Muñeco confió, al principio de la conferencia de prensa de ayer en el River Camp, que saldrán a la cancha los mismos once jugadores que fueron titulares en la goleada por 4-0 ante Gimnasia en la última fecha.

River formará entonces con Franco Armani, Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco, Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco y Julián Álvarez.

“Sabemos la calidad del rival, pero vamos a hacer lo nuestro como lo hacemos siempre. Me interesa cómo llegamos nosotros al superclásico. El partido ante Gimnasia me gustó mucho. Me parece que venimos creciendo futbolísticamente, de menor a mayor, y estamos en un buen momento para seguir sosteniéndolo”, declaró Gallardo.

“No estamos en una deuda con ganar el Superclásico. Hemos jugado muchos partidos en nuestra gestión. En todos hubo matices diferentes”, agregó el Muñeco.