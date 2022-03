Gestapo: Marcelo Villegas admitió reunión con Macri

sábado 19 de marzo de 2022 | 6:02hs.

Villegas, ex ministro de trabajo de Vidal.

El ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas admitió ante la Justicia que en el 2017 fue citado a una reunión en la Casa Rosada para hablar sobre situaciones vinculadas al gremialista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina y que el entonces presidente Mauricio Macri aprovechó la ocasión para ponerle a disposición a funcionarios de su gobierno, entre los que estaba el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas.

“Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado. Destacó que era el último tema para tratar de la reunión en curso, ya que luego de tratar ese tema nos retiramos todos”, relató Villegas en el escrito que presentó ante el juez federal Ernesto Kreplak.

“Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del presidente, y los asistentes eran el propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich (Seguridad), el ministro Germán Garavano (Justicia), el ministro Jorge Triaca (Trabajo), el ministro Guillermo Dietrich (Transporte) y el señor Gustavo Arribas (Agencia Federal de Inteligencia)”, detalló Villegas.

El ex ministro de Trabajo bonaerense está acusado de haber participado en 2017 del armado de causas judiciales para perjudicar a la entonces conducción de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) seccional La Plata.

El paso de Villegas por el juzgado federal 1 de La Plata duró menos de una hora: escuchó la imputación en su contra; se negó a responder preguntas y dejó un descargo escrito en el que negó haber participado de maniobras ilegales.

“Enfáticamente niego haber armado en forma clandestina una o varias causas al señor Juan Pablo Medina y sus allegados, ni haber participado de una maniobra con esos fines. Soy ajeno a toda acción que se haya eventualmente orquestado para ello”, afirmó Villegas en el escrito.