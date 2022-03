Bautista Bustos el mejor misionero en la clasificación de la Clase 2 del TN

viernes 18 de marzo de 2022 | 22:45hs.

El apostoleño Bautista Bustos (Toyota Etios) quedó en la segunda posición en la primera clasificación de la 2°fecha del campeonato Argentino de Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Parque Ciudad de Paraná (Entre Ríos).

En los entrenamientos generales, su hermano, Facundo quedó 3° empleando 1m36s521 y Bautista se ubicó 15° con un tiempo de 1m37s607. Mientras que, con el Fiat Argo, Tomas Bergallo marcó 1m36s096 para ser el mejor de los ensayos.

En la clasificación, el más pequeños de los Bustos, Bautista marcó 1m36s084/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4219 metros de extensión y quedó a sólo 151/1000 de Marco Veronesi (Toyota Etios), quien tiene la pole provisoria con un tiempo de 1m35s932/1000.

“En el primer entrenamiento no salimos a girar por la lluvia, al segundo salimos a ver que este todo bien, como hubo varias banderas rojas que nos acortaron el entrenamiento termine 15° conforme porque el auto esta. En la clasifica apostamos a la goma nueva y salió una vuelta al limite. Buscábamos este resultado, estar adelante. No pude continuar girando porque apareció una falla eléctrica pero ya se está trabajando para mañana. Gracias a todos los seguidores por el apoyo”, comentó Bauti.

Por su parte, su hermano Facundo Bustos (VW Gol Trend) quedó 10° a 712/1000 de Veronesi.

“Repetimos el tiempo de los entrenamientos. El primer giro no lo pude cerrar porque me fui afuera y después con las gomas gastadas ya no pudimos hacer una mejor vuelta. Estamos entre los 10 más rápidos y somos competitivos, mañana vamos a ver que pasa”, expresó Facundo.

Más atras quedarón el posadeño Iñaki Beitia (Toyota Etios) quien se ubicó en la 33° posición.

“Fue un día difícil. Amaneció con lluvia y eso complicó mucho los entrenamientos. A la hora de clasificar el objetivo fue girar para seguir conociendo el circuito. Terminamos 33, pero conscientes de que podemos avanzar. Es una pista que totalmente nueva para mí y vamos a tratar de mejorar en cada vuelta. Veremos si podemos avanzar en la clasificación del sábado y después habrá que trabajar en la serie”, indicó Beitia

Por último, el obereño Martín Blasig (Nissan March) no pudo hacer una vuelta rápida por un toque y quedó en la 36° posición. Esta noche el GR Competición se encuentra reparando el auto para ser parte de la segunda clasificación.

“No pude clasificar, cuando salgo a buscar la vuelta rápida me parten al medio desde atrás y quede tirado. Mañana buscaremos avanzar en la segunda clasificación”, explicó Blasig.

Mañana volverán a clasificar y por la tarde se disputarán las 3 series de la Clase 2 que se podrán ver por Deportv desde las 15.

También saldrá a pista la Clase 3, con Carlos Okulovich (Honda New Civic) y Rudito Bundziak (Toyota Corolla) , para cumplir con los entrenamientos y la clasificación que se podrá ver por Deportv desde las 16.