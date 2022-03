Santo Tomé: ediles reclaman el cambio de figura del empleado municipal a becario

viernes 18 de marzo de 2022 | 17:08hs.

El expediente 20, que ayer tomó estado parlamentario en la segunda sesión del año, fue iniciado por los concejales Stella Uguet, María Ordenavía, Marcelo Giménez, Blanca Gales y Pablo Leguiza, y expresa la necesidad de requerir al intendente municipal "informe de los convenios de ayuda social, capacitaciones e inserción laboral".

La edil Ordenavía se pronunció respecto al escrito presentado, y explicó que se trata de un reclamo, puntualmente, por el pago a empleados de convenio; a lo que consideró que "disfraza" una situación laboral permanente. El proyecto pasó a comisión e interpretación, y será analizado la próxima semana.

"En los últimos meses de pago a los empleados municipales, que nos manifestaron su preocupación, se les presenta un convenio que se disfraza otra vez como un plan de ayuda y capacitación social que no es más que disfrazar una situación laboral regular que tienen ellos, un empleo permanente con una cuestión de beca, que en realidad es únicamente un fraude laboral, porque ellos no pueden renunciar a derechos de manera genérica, renunciar a su categoría laboral, a su posición laboral, a su remuneración acorde a la escala salarial que le corresponde, a su jornada de trabajo. Realmente considero que es un avasallamiento a sus derechos laborales, y recomiendo a los empleados municipales que no suscriban este documento", señaló la concejal a los medios.

El convenio en cuestión transforma al empleado municipal en un simple becario, y a su vez llama a la remuneración como "asignación por estímulo" y les hace renunciar a derechos que son esenciales para cualquier trabajador, amparados por la Ley de Trabajo.