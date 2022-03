Samuel Blanco declaró y expresó: “La familia es lo principal en cada momento”

viernes 18 de marzo de 2022 | 13:00hs.

El caso de Juan Blanco en Jardín América sigue vigente, el hombre que fue apedreado por tres jóvenes en inmediaciones de su casa cuando salió a abrir el portón al llegar su esposa junto con sus hijos y por las graves heridas quedó internado, se recuperó y él mismo contó lo sucedido, ayer jueves en el Juzgado de Instrucción de la ciudad.

Como así también quién aportó su testimonio, en el día de hoy viernes, fue Samuel Blanco (17), hijo de Juan, que al momento de la agresión fue a ayudarlo y también recibió algunas piedras. “Yo llegaba junto con Sandra y Sheila (la hermana) que salió de una fiesta de 15, mi papá sale para abrir el portón y los chicos empiezan a tirar piedras del lado de afuera, yo fui a auxiliarlo, pedí que dejen de lanzar, ellos no hicieron caso y fui apedreado en la pierna derecha”.

Además, contó que fue atendido por médicos en Posadas una vez que internaron a Juan en el Hospital Madariaga. “Llegamos temprano, por suerte había un amigo que nos estaba esperando y al ser domingo casi no había gente en la guardia, esperé más de una hora, alrededor de las 09:30 me atendieron y me suturaron”.

Hoy viernes el joven se presentó a declarar, estuvo presente quién le tomó las palabras y el abogado defensor de los agresores. “Yo hablé y conté todo lo sucedido, además me preguntaron si los vería los reconocería por lo que respondí afirmativo a dos de ellos, incluso no es mi forma de ser guardar bronca, pero si espero que se haga la pena de la manera correcta y tener la tranquilidad de que esas personas cumplan lo que hicieron”.

Para Samuel, el amor por la familia es algo principal y lo expresó lleno de emoción saber que tiene a su papá vivo. “Fue una locura porque entró a operación y no sabíamos si iba a seguir vivo, ese tiempo fue cuando más nerviosismo sentí y por suerte salió todo bien, por eso digo que la familia es lo principal en cada momento, porque ahí uno se da cuenta que por mas cerca o lejos que se pueda estar, vernos por poco o mucho tiempo cuando pasa algo así estamos todos”, cerró.