Exigen apartar a docente acusado por acoso

viernes 18 de marzo de 2022 | 6:05hs.

Alumnos, padres y docentes realizaron una protesta en el ingreso de la Escuela Normal Superior N° 2 de Montecarlo y juntaron firmas para solicitar al Consejo General de Educación (CGE), que el docente denunciado de acoso en el 2018 no vuelva a dictar clases.

El malestar de la comunidad educativa comenzó cuando el CGE desestimó las acusaciones hacia el hombre y resolvió que vuelva a dar clases en el aula. Hoy el docente tiene que presentarse en la institución para tomar sus horas en tercer año, pero los alumnos manifestaron que tomarán la escuela desde el primer turno si llega a la escuela.

Karen A. en noviembre del 2018 denunció al docente, a través de su madre porque era menor, por acoso. A través de WhatsApp éste le solicitaba cosas fuera de lugar para aprobar la materia. En la actualidad ella vive en Buenos Aires pero al enterarse de la situación regresará para apoyar a los estudiantes y seguir con el proceso judicial.

“No caigo en cuenta cómo puede volver una persona que está psicológicamente mal a dar clases en una institución donde ya tiene antecedentes, es ilógico lo que está pasando. Desde un principio todos sabíamos que el profesor era así. A mí ni a mi mamá nunca nos llamaron a declarar las autoridades de Educación ni desde la Justicia. La directora de la escuela nos acompañó a hacer la denuncia y con eso suspendieron al profesor pero nunca más nos llamaron para que avance esto y hace una semana me entero que va a volver a la escuela. No puedo comer, tengo ansiedad y tengo que volver a Montecarlo para que se haga algo en lo legal”, manifestó Karen a El Territorio, quien en aquel entonces tenía 15 años.

Es por eso que una multitud se congregó ayer en el ingreso de la escuela. Ante esta situación los alumnos, principalmente de quinto año que se pusieron al frente del reclamo, esperan una respuesta del Consejo y piden que el docente no vuelva a dictar clases en ninguna escuela.

Anabela Garcete, alumna de quinto año de la Escuela Normal dijo: “Decidimos hacer una sentada porque el profesor que acosó a varias alumnas vuelve totalmente impune. Si no tenemos respuesta del Consejo vamos a tomar la escuela, no vamos a permitir que una persona así dé clases a menores. Muchos tenemos hermanos en los cursos más bajos y están con temor, queremos dejar claro que por más que no nos vemos afectadas acompañamos a nuestros pares”.

A la manifestación también asistió Nicolás Chamorro, que entre lágrimas relató la situación que le tocó vivir con su hija en el 2011, cuando el docente tuvo una niña con su hija que era menor de edad.

“Empezó a contar que había un profesor que la acosaba a ella y a varios y que le dijo que le iba a poner más nota si hacía lo que quería y yo le dije que no tenía que llevarse por eso. No dijo más nada, meses después le pregunté y me dijo que siempre le acosaba”, relató el hombre.

Además dijo: “Como yo tengo poca cultura. Un día él fue llegando a mi casa y se presentó como el novio. Un día mi hija quedó embarazada y le dije a mi esposa que había que hacer una denuncia porque era menor y hablar con la directora. Como no teníamos formación y no entendíamos nada quedó así. Sí después se hizo la denuncia por mantención, pero después no sé cómo le sacó la tenencia de la nena a mi hija, no entiendo cómo pasó eso”.