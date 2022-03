Identificarán humedales en Posadas para su protección

viernes 18 de marzo de 2022 | 6:04hs.

En el marco de una nueva sesión del Concejo Deliberante de Posadas, los ediles Facundo López Sartori y Malena Mazal presentaron un proyecto de ordenanza para identificar, conservar, proteger, restaurar y hacer uso racional y sostenible de los humedales de todo el ejido de la ciudad.

Entre los objetivos, se parte de la premisa que “un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporal o permanente de agua superficial o superficial causa flujos bioquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos, se pretende elaborar un inventario de los mismos para el aprovechamiento sostenible de estos ecosistemas y realizar capacitaciones para concientizar sobre su uso responsable”, explicaron.

Al respecto, la concejal Mazal señaló que “la definición de humedales compleja no resulta evidente en lo inmediato. Parte de esta dificultad radica en que no hay un aspecto estructural particular que facilite identificarlos sino que pueden adoptar una multiplicidad de formas cuerpos de agua”.

Desde una mirada antropocéntrica los humedales contribuyen de modo decisivo al bienestar humano por la cantidad y diversidad de bienes y servicios ecosistémicos que brindan al desempeñar sus funciones entre los que es posible mencionar la diversidad biológica, explicaron.

Por otra parte, durante la tercera sesión ordinaria, el edil Pablo Argañaraz, envió a comisión una iniciativa para adherir el municipio al programa Ahora Patente. En tanto, el concejal Pablo Velázquez giró a comisión un proyecto de ordenanza para declarar Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ciudad al Cerro Pelón.

En la misma línea, López Sartori incorporó una iniciativa de resolución para designar a la concejal Marlene Haysler (por la mayoría) y al edil Santiago Koch (por la minoría) para que sean los titulares para integrar el Consejo de la Magistratura, tal como lo establece la Ordenanza I- XLV. Los ediles Ramón Martínez y Rodrigo De Arrechea serán los suplentes. Además, se envió a comisión la conformación del Jurado de Enjuiciamiento para el período 2022-2024, que será discutido, encabezado por Eva Jiménez, Daniel Vansick y Pablo Velázquez como titulares.