Battaglia no quiere equivocaciones en contra de Boca

viernes 18 de marzo de 2022 | 6:01hs.

El director técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, apoyó ayer la designación de Darío Herrera como árbitro del superclásico del domingo ante River en el estadio Monumental, pero advirtió que no quiere “más equivocaciones en contra” de su equipo. “No quiero que me favorezcan, quiero que no se equivoquen más en contra de Boca. Ya fueron varios errores que pudieron haber cambiado el rumbo de los partidos. El árbitro está bien designado, (Darío) Herrera es el mejor que está para este partido”, expresó Battaglia. El DT xeneize habló ayer en conferencia de prensa en la previa del superclásico del domingo. “Nos han perjudicado un poco en los últimos partidos. Si no fuese por Agustín (Rossi) nos hubiéramos ido abajo”, dijo el DT en referencia al polémico penal que luego fue atajado por el arquero boquense contra Estudiantes, cuando el partido estaba igualado. Con respecto al equipo, Battaglia confirmó que el defensor Marcos Rojo está “bien” y sobre la situación de Óscar Romero y Darío Benedetto aclaró que sólo jugarán si están al ciento por ciento desde lo físico.

“No es un partido para regular. Necesitamos que todos den el máximo”, afirmó.