Se agilizó el cruce por el puente Posadas-Encarnación

viernes 18 de marzo de 2022 | 6:05hs.

Desde su reapertura el pasado 19 de octubre, el puente San Roque González de Santa Cruz registró un intenso movimiento de cruces, principalmente desde Encarnación (Paraguay) hacia Posadas. Los meses pico de pasos sobre el viaducto fueron entre diciembre y febrero, tiempos en los que las filas superaron los 3 kilómetros y en varias oportunidades se completó el cupo de cruces permitidos por jornadas, hecho que obligó al gobierno provincial a incrementar el número de personas que podían traspasar la frontera, hasta la eliminación del tope máximo que se registró el 8 de febrero.

En los últimos días, se observó una mayor celeridad en el tráfico sobre el puente internacional aunque las filas persisten, pese al pedido de evitar que autos y camiones esperen sobre este trazado luego de los estudios técnicos. Hace meses, la espera mínima era de diez horas y ahora sostienen que hay momentos en los que se cruza directamente o se relevan algunas horas de espera, sobre todo en la franja de la siesta.

Hace prácticamente un mes, la cantidad de personas que cruzaban desde Encarnación a Posadas rondaba entre los 8.000 y 10.000 por jornada. Ayer, según datos de Migraciones del vecino país informados a El Territorio, el número bajó y se ubicó en un promedio de 3.000 personas por día, de los cuales un 85% aproximado traspasaba la frontera para realizar Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF). Esto derivó en una mayor celeridad en los pasos, sobre todo para el ingreso al país.

Los motivos, según consignaron a este matutino, se debe a diversos motivos. Por un lado, por modificaciones en el sistema de datos por parte de Migraciones, que redujeron los tiempos para efectuar los trámites.

Por otro lado, por una suba en el peso argentino en Paraguay, que provocó una disminución en el número de paraguayos hacia Posadas para la compra de combustibles, al reducirse el margen de ganancia; aunque en este último punto, persiste la gran diferencia cambiaria con respecto a la gasolina del vecino de país y en la Argentina sigue siendo más barata.

Además, consideran que la reciente apertura de más pasos internacionales entre la Argentina y Paraguay permitirá descomprimir el tránsito sobre el puente San Roque González de Santa Cruz, que hasta hace unos meses era el único corredor seguro habilitado más próximo con la tierra colorada.

Y en este contexto, en Encarnación aceleran las iniciativas para evitar las filas sobre las avenidas de ingreso al país, postal que se observó en los últimos meses, hecho que causó quejas y enojos por parte de los comerciantes, además de los viajeros quienes por horas esperaban allí para avanzar en el cruce.

Por ello, desde la Junta Municipal insisten en Asunción en la donación de un terreno colindante para que la espera se haga en inmediaciones al Centro de Frontera y no sobre las calles de la zona comercial.

Estado de situación

En diálogo con El Territorio César Duarte, encargado del área de Migraciones en el Centro de Frontera de Encarnación, manifestó que “el movimiento sobre el puente internacional sigue siendo intenso, pero sí se notó una mayor celeridad en los cruces, donde hay momentos en los que prácticamente no hay filas sobre la avenida y ocurre por el mediodía; mientras que a la mañana y a la tarde sí hay algunos vehículos que esperan sobre la avenida San Roque González de Santa Cruz”.

Actualmente, “el promedio de personas que cruzan diariamente son 3.000 personas por el puente, cuando hace un mes el promedio era de 8.000”, señaló Duarte, quien afirmó que del total de cruces cotidianos el 85 por ciento es por tráfico vecinal entre ambas márgenes del río Paraná.

Asimismo, indicó que buena parte de los cruces sobre el puente San Roque González tiende a descomprimirse a raíz de la reciente apertura de nuevos corredores seguros entre la Argentina y Paraguay, entre los que figuró el cruce entre Puerto Rico y Puerto Triunfo, que volvió a operar desde ayer.

“A partir de ahora hay muchas más alternativas de cruces entre argentinos y paraguayos, por lo que ahora ya no habrá una única posibilidad que fue en su momento el paso Posadas-Encarnación. Luego se sumó Clorinda en Formosa. También otra zona que agiliza el tránsito es en Ciudad del Este con Foz de Iguazú”, remarcó.

Al mismo tiempo, Duarte proyecta que el caudal de cruces se mantendrá en los próximos días, con un nuevo pico hacia Semana Santa, a mediados de abril.

En tanto, el edil encarnaceno Andrés Morel expresó que “con pequeñas modificaciones en Migraciones se redujo sustancialmente el tiempo de espera para traspasar la frontera y ya no se observan las largas filas que había antes para cruzar a la Argentina”.

Entre los cambios, comentó que se eliminaron algunos ítems que causan demoras, además de mejoras en el sistema biométrico que emplean en el vecino país. “Observamos más agilidad”, enfatizó.

Al ser consultado sobre los motivos, se refirió sobre la situación económica. “Muchos de los cruces tienen que ver con los combustibles, cuyos costos en la Argentina siguen siendo menores, sigue conviniendo”, relató.

También comentó que se avanza con la iniciativa de construir un camino alternativo sobre las costas del río Paraná, para la formación de la fila de vehículos de quienes crucen hacia Posadas, en el afán que la espera se concentre por esa vía y no sobre la avenida como viene sucediendo. “Se avanzan en las gestiones en Asunción y es una alternativa que se está trabajando”, señaló el legislador encarnaceno.

Termómetro combustible

Días atrás, desde que YPF aplicó un incremento en los precios de los combustibles, que en Misiones fueron entre el 13% y 15%, a la par de la suba en los valores de los surtidores también se encareció el importe en la nafta para los extranjeros en la petrolera estatal y en Shell, quienes aplican una tarifa diferencial a 190 pesos.

Días atrás la petrolera de bandera Petroleros Paraguayos (Petropar) resolvió bajar 500 guaraníes el costo de las naftas más consumidas, entre ellas, el diésel común y la nafta de 93 octanos, que costaban 7.050 y 7.750 guaraníes respectivamente (equivalente a 195 y 215 pesos, tomando como referencia un guaraní a 36 pesos).

Dicha reducción generó malestar en la ciudadanía, que en los últimos días encabezaron una serie de protestas con cortes de rutas en todo el país, informó el medio Última Hora.

En este contexto, según averiguaciones que realizó este matutino, precisaron que “el margen de ganancia que da la reventa de combustible en Paraguay no es la misma que había hace un mes, cuando el combustible argentino estaba más barato. Además, subió el peso argentino y cotiza a 36 pesos. También no hay un mercado para vender, ya que como no hay cola, la gente carga en la Argentina y lo mantiene en reserva por unos días”.



Cinco meses de intenso flujo sobre el puente

Con la habilitación del puente San Roque González de Santa Cruz como corredor seguro, regresó una postal habitual: las prolongadas filas para cruzar sobre el río Paraná.

La asimetría económica a favor de la Argentina motivó el paso de paraguayos hacia el país. En una primera instancia se estableció como cupo máximo el ingreso de 890 personas por día, número que se alcanzó a la semana de la reapertura que se produjo el 19 de octubre. Esta situación motivó la ampliación del número de ingresos, a 1.600. Pero luego ese número quedó chico al completarse once veces de manera consecutiva el cupo, por lo que a mediados de noviembre el número se elevó a 5.000. Con las fiestas de fin de año y el comienzo de las vacaciones, la situación sobre el puente se intensificó y derivó en una nueva extensión a 8.000 personas. Y el crecimiento en el flujo y la diferencia cambiaria en el costo del PCR provocó esperas de hasta diez horas para traspasar la frontera. En febrero el cupo se eliminó pero la espera para ingresar persistió, hecho que generó mucha tensión con peleas y discusiones sobre el puente.