Nico Cabré sobre hacer tele: “No extraño estar a las corridas”

viernes 18 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Nicolás Cabré (42) vive un gran momento en su carrera profesional, como parte de ‘Me duele una mujer’, exitosa obra que lleva adelante junto a Carlos Portaluppi y Mercedes Funes.

Además, hace años alimenta la pasión por el running, una actividad que ya comparte con su hija Rufina de 8 años.

En una entrevista con Gente, habló sobre su paternidad y cómo el teatro le da más tiempo para estar en familia. “Con Rufi hacemos todo juntos. Tenemos nuestros programas de televisión. Me divierto y disfruto mucho. Ella me acompaña, somos compañeros. A mi me interesa lo que dice, me gusta escucharla”.

Sobre regresar a TV, dijo “en algún momento será... pero no extraño estar a las corridas”.