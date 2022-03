El Cigala: “Me gusta el pueblo argentino, su gastronomía, su música, su fútbol”

viernes 18 de marzo de 2022 | 6:00hs.

El cantaor flamenco Diego El Cigala regresará a la Argentina para ofrecer una serie de shows en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, en los que presentará su nuevo disco ‘Cigala canta México’, dedicado a la música tradicional de ese país, y repasará sus grandes éxitos.

De cara a esta visita al país, desde la semana próxima, el artista madrileño dijo a Télam que “me gusta mucho su gente, el pueblo, la gastronomía, la música, me gusta mucho el tango, su fútbol, esas son las cualidades que tienen Argentina, un país que nos gusta a todos”.

El Cigala actuará el miércoles 23 de marzo en el Espacio Quality, de Córdoba; el viernes 25 hará lo propio en el Teatro El Círculo, de Rosario; al día siguiente, el sábado 26, será el turno del porteño Teatro Gran Rex; y concluirá su periplo nacional el lunes 28 en el Auditorio Ángel Bustelo, de Mendoza.

En este tour por Sudamérica, que abarcará otros países, el intérprete estará acompañado por una formación de piano, bajo y percusión.

‘Cigala canta México’ es una producción en la que el cantaor aborda con su particular estilo boleros y rancheras de artistas como Chavela Vargas, Vicente Fernández, Javier Solís y Agustín Lara, entre otros.

Entre las canciones que interpreta se cuentan clásicos como el bolero de Armando Manzanero ‘Somos novios’, ‘Bésame mucho’ y ‘Si tú me dices ven’, por citar apenas algunos.

Diego El Cigala se ha caracterizado por cruzar su marcado estilo flamenco con otros géneros y ritmos musicales como el latin jazz, el tango y la salsa.

El disco, el desafío

El Cigala apostó por adentrarse en la música popular mexicana desde su particular estilo, así ‘Cigala canta México’ resultó un trabajo que reúne la energía flamenca con la belleza poética de la música mexicana.

Sobre este delicado experimento musical y cultural, el artista habló con Clarín y admitió que siempre “es un riesgo” volcarse a una música con tanta historia. “Cuando lo terminé pensé que me podrían tirar con una cesta de huevos (se ríe). Cómo me decía mi querido Don Gabriel García Marquez: ‘Diego, en el riesgo está el placer’”.

“El peligro te mantiene alerta, pero también soy gitano y me siento seguro cuando veo algo que suena, porque ya lo tengo en la cabeza y no hay quién me lo quite. En este caso es tomar la música que ya está hecha, reinventarla y hacer que llegue a la gente sin que pierda su frescura”, señaló el cantaor.

Acerca de cómo nació la idea de grabar clásicos de la música mexicana, indicó que “mi nuevo disco tuvo una elaboración bastante larga. Durante veinte años, en mis viajes a México, cada vez que llegaba vivía sensaciones nuevas, vivencias nuevas, emociones” y añadió que tiene un acercamiento a la música popular latinoamericana, “tuve la gran fortuna de conocer a mi querido amigo Armando Manzanero, a mi querido Vicente Fernández, a la querida Mercedes Sosa y además conocí a un verdadero gitano argentino, el señor Rubén Juárez; nunca en mi vida había visto cantar y tocar el bandoneón”.