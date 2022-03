MERCEDES MORÁN, recibirá el Premio Retrospectiva en el Festival de Málaga

viernes 18 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Mercedes Morán, quien recibirá el Premio Retrospectiva en el 25° Festival Internacional de Cine de Málaga, que se desarrolla desde hoy y hasta el domingo 27, confesó en una entrevista con Télam que este lauro “tiene un sabor muy especial y al correrse de las típicas ‘ternas’ me quita el peso de la competencia con otras actrices”.

“Se trata de un hermoso reconocimiento que me hace sentir muy feliz y agradecida porque no se otorga por un trabajo en particular sino a todos los que hice”, resaltó Morán acerca de este reconocimiento a su trayectoria.

En los fundamentos sobre el galardón que se le entregará a Morán, el Festival de Málaga subrayó la prolífica carrera de la actriz, que entre otros reconocimientos logró cinco premios Martín Fierro, el Astor del Festival de Mar del Plata a la trayectoria y tres Konex Platino.

“La actriz argentina ha intervenido en títulos imprescindibles del cine latinoamericano de las últimas décadas”, destacó en un comunicado de prensa el festival español. Morán participó en numerosos filmes argentinos destacados como “La ciénaga” y “La niña santa”, ambas de Lucrecia Martel; “Luna de Avellaneda”, de Juan José Campanella; “El Ángel”, de Luis Ortega,, “Familia sumergida”, de María Alché; y “Sueño Florianópolis”, de Ana Katz, por su papel en esta cinta recibió el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Karlovy Vary.

Además, la intérprete, de 66 años, fue convocada por el realizador brasileño Walter Salles en “Diarios de motocicleta” y por los chilenos Pablo Larraín en “Neruda” y Andrés Wood en “Araña”.

“Esta distinción me obligó a pensar en cada una de las películas que hice, algo que no hago normalmente. Y me permitió viajar a cada una de ellas, recordarlas, repensar las experiencias, para terminar sintiéndome muy afortunada”, repasó Morán.

La artista de reconocidas labores en teatro, televisión y cine añadió en el mismo sentido que “me halaga mucho ser parte del cine latinoamericano porque lo considero muy vivo, muy hermoso y necesario”.

¿Sos de volver a verte en las películas que participás? ¿Cómo te reconocés en el oficio particular de actriz de cine?

No miro las películas que hice. Me sorprendo cuando en este tipo de reconocimientos veo la cantidad de filmes en los que participé y entonces me reconozco básicamente en cada directora o director con quienes tuve la felicidad de compartir su viaje.

¿Qué podés contar acerca del rodaje de ‘Empieza el baile’, la película que hiciste en el verano?

‘Empieza el baile’ es la última película que rodé, con dos actores a los que quiero y admiro, Dario Grandinetti y Jorge Marrale, y tuve el placer de conocer a la directora, Marina Seresewsky, con quien no había trabajado, y fue una experiencia muy hermosa, que disfruté mucho.

¿Qué planes de trabajo asoman para los próximos meses?

Ahora empiezo a rodar las segundas temporadas de dos series: “Iosi, el espía arrepentido” (de Daniel Burman), y “El reino”, de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro. Además, en septiembre, empiezo el rodaje de “Norma”, una película con un guion que comparto con Santiago Giralt, quien será además el director.

Más presencia argentina

Además del galardón a Morán, el Festival de Málaga da lugar en su programa a tres películas argentinas.

El director Leonardo Brzezicki presentará en el certamen “Almost in Love (Ámame)”, filme que se estrenó en Argentina en octubre pasado bajo el título “Errante corazón”, donde se narra la historia de Santiago, un hombre quebrado emocionalmente, que parece no tener ningún tipo de eje y que, totalmente a la deriva en su vida personal, busca el amor de su hija adolescente en un verano de vacaciones entre Argentina y Brasil.

En tanto, la marplatense Natural Arpajou mostrará en Málaga “Libre”, segunda cinta luego de “Yo niña” y de varios cortometrajes. En la película reúne a actores profesionales como Gastón Pauls y Nancy Duplaá junto a otros amateurs, conocidos en sus clases de cine en la Villa 21, con quienes da rienda al regreso de Maxi a un barrio completamente cambiado tras ocho años de prisión.

Y, en el apartado documentales, Alejandra Almirón llevará a España “Llamarada”, tercera cinta, cuyo estreno mundial se dio en el FIDBA 9, dentro de la sección Competencia Argentina, y su estreno europeo en salas en el marco del Tromsø International Film Festival, que se desarrolló del 17 al 23 de enero pasado en Tromsø, Noruega.

“Llamarada” es un viaje personal y cinematográfico, introspectivo y catártico, de una montajista de cine que sufre cortes de luz en Buenos Aires y que se adentra en una distopía futurible y cercana.

De esta forma, el certamen malagueño recupera la presencialidad, a la que le suma varios encuentros de WIP y actividades, tras dos años marcados por la pandemia del coronavirus, en una edición con 36 largometrajes de ficción, 48 documentales, 43 cortos y otros ocho en la sección “Afirmando los derechos de las mujeres”.