Hogar de Virasoro: el libro de novedades contradice informe oficial

Luego de información emitida por el Ministerio de Desarrollo Social correntino, donde se aseguró que no hay irregularidades en los hogares "Rincón de Luz" y "María de Nazaret" de Gobernador Virasoro, sale a la luz un cuaderno donde los cuidadores de los menores dejaron en evidencia de los encierros y la miserables comidas que repartían entre nueve personas.

Entre otras cosas se puede leer en ellos que si los niños se portaban bien le daban un poquito de shampoo y crema de enjuague para bañarse a modo de premio.

El caso del hogar de niños de Virasoro sigue exponiendo las graves faltas que vivían los niños. Describen, por ejemplo, una lista de alimentos utilizados para alimentar a los niños durante una cena: un papa, un ajo y una pata-muslo de pollo para los nueve.

Además también se dejó constancia que si la policía venía sin orden no los tenían que dejar entrar, lo cual es, al menos, llamativo.

La investigación continúa. Las pruebas van apareciendo y los testigos de a poco van perdiendo el miedo a declarar gracias al apoyo de los vecinos virasoreños, ONGs nacionales y todos los que de una u otra manera respaldan este pedido de justicia.

Llegó al Senado correntino

En la jornada de hoy, en el Senado de Corrientes tomó estado parlamentario la interpelación al ministro de Desarrollo Social Adan Gaya sobre abusos en el hogar Rincón de Luz de Virasoro. Ayer Diputados rechazó un pedido de informe sobre la causa.

El senador provincial del Frente de Todos, José “Pitin” Aragón se refirió en una emisora correntina al tema Virasoro, y a la lentitud llamativa que hay tanto en lo administrativo como en la justicia.

“Nosotros vamos a pedir tratamiento sobre tablas para poder conocer el ámbito en el que están desarrollando acciones en función de estos casos. Estamos hablando de casos aberrantes, que además son urgentes, y en la política necesitamos poder custodiar y contener a los niños que hoy dicen, y que todos hemos visto videos, audios, y conocemos a través de la opinión y de los medios; que hay casos de abuso, de violación, e incluso causó la muerte de un niño de 14 años”, expresó el legislador.

En este sentido dijo que “hay una investigación donde la jueza dijo que es solamente por incumplimiento de funcionario público, cuando está absolutamente comprobado con testimonios de muchos de los chicos, de abusos, e incluso hay una condena de hace unos meses de un trabajador del hogar, por cuatro o cinco abusos, y uno de ellos con acceso carnal, donde el testigo que presenta el acusado, que fue condenado posteriormente, que es quien hoy está en el foco de la cuestión, la señora a cargo del hogar Rincón de Luz”.

En este sentido, Aragón señaló: “entendemos que en nuestra cámara se tienen que dar explicaciones. Que el señor ministro de Desarrollo Social no tiene que tener ningún impedimento en venir a contarnos lo que está haciendo, y que podamos avanzar con reformas considerables para que nuestros niños, aquellos desamparados que no tienen cobertura de nadie, los sectores más vulnerables de la provincia, pueda tener una respuesta del Poder Ejecutivo, sobre todo entendiendo que el Poder Ejecutivo contó con el apoyo del 70% para que estas cosas no sucedan”.

Dijo que la sociedad de Virasoro está conmocionada por la situación, y que hay testimonios audiovisuales de los chicos “contando las aberraciones a las que eran sometidos. Yo, sinceramente, desde el lugar de padre no me quiero quedar con los brazos cruzados ante una situación que es alarmante, y también advierto un intento fuerte de maquillaje de la situación para que no se pueda avanzar con el esclarecimiento de los casos”.

Ayer, en Cámara de Diputados, Encuentro por Corrientes (ECO) rechazó el pedido de informe, Aragón dijo que en Senadores “esperamos tener una respuesta afirmativa. Ojalá que en Senadores no haya la misma respuesta que en Diputados. No estamos pidiendo nada raro. Estamos pidiendo al ministro que nos cuente qué está haciendo el Poder Ejecutivo para poder resguardar y proteger a todos los niños. Es lamentable que haya niños que contaron que después de declarar recibieron amenazas en sus teléfonos, o sus tutores, sus familiares reciben amenazas para que dejen de declarar. Es una situación alarmante. Yo no sé si existen antecedentes parecidos al que está sucediendo en este momento en un hogar de niños”.