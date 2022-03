Schiavoni defendió la toma de crédito de Macri y anunció voto a favor del acuerdo

jueves 17 de marzo de 2022 | 17:03hs.

El senador por Misiones del Pro, Humberto Schiavoni, defendió la toma de crédito de Mauricio Macri en 2018 y adelantó que votará a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que está tratando esta tarde el Senado de la Nación, y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

“Esta tarde estamos votando la refinanciación del stand by tomado en el año 2018 a través de un nuevo crédito que es una nueva operación financiera con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros como oposición responsable, porque estamos comprometidos con nuestra sociedad y con nuestro país apoyamos esta refinanciación”, afirmó Schiavoni, para luego enviar un mensaje a la bancada oficialista por su división interna, “nosotros no tenemos ni tuvimos ningún problema interno, podemos haber tenido discusiones o matices” comenzó diciendo, para luego afirmar que “lamentablemente, no podemos decir lo mismo del oficialismo”.

Sobre la decisión tomada en la Cámara de Diputados de achicar el proyecto a un solo artículo, quitando así el plan económico del gobierno por pedido de Juntos por el Cambio, explicó que “no le corresponde al Congreso opinar sobre las políticas económicas que en todo caso viabilizarán el acuerdo firmado la operación de crediticia firmada, el Congreso no tiene por qué opinar sobre temas que le corresponden de manera constitucional y legal al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que toma las decisiones políticas para eso fue votado y para eso hay un ordenamiento jurídico que funciona de esa manera”.

Después Schiavoni defendió la gestión de gobierno de Mauricio Macri, de la que fue parte por dos años como titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). “El otro tema que tenemos que aclarar es respecto a la deuda que contrajo Mauricio Macri, parece que esta deuda fuera el 100% de la deuda argentina y estamos hablando de una deuda que representa entre el 11 y el 12% de la de la deuda total”, afirmó el Senador.

Y agregó que “esta es una deuda que no la creo Mauricio Macri, eso está en la contabilidad pública también que de cada tres dólares tomados, dos fueron para pagar deudas que ya habían sido contraídas por administraciones anteriores y la otra el otro dólar es para jugar el déficit con el que Mauricio Macri recibió la Argentina en el 2015 que recordemos era aproximadamente de 5 puntos del producto y cuando Mauricio Macri entrega constitucionalmente el gobierno a su sucesor el déficit no llegaba al 0,5 del PBI”.

El Senador por Misiones, que pertenece a la bancada de Juntos por el Cambio habló cerca de las 16, apenas después de que lo hiciera otro misionero, Maurice Closs del bloque del Frente de Todos. Se espera que para entrada la noche, cuando empiecen los discursos de los titulares de bloque, hable la tercera senadora por Misiones, la representante del Frente Renovador, Magdalena Solari Quintana.