Closs: "Meterte en el FMI es como meterte a un centro de rehabilitación para adicciones"

jueves 17 de marzo de 2022 | 17:02hs.

El gobernador por Misiones, miembro del bloque del Frente de Todos, Maurice Closs, fue uno de los primeros oradores en la sesión del Senado que trata la autorización para que el Poder Ejecutivo Nacional firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internación (FMI), que tendrá como destino, por un lado, refinanciar la deuda del gobierno argentino con la entidad y por otro reforzar las reservas del Banco Central.

“Creo que no hay nada hoy para celebrar, absolutamente nada habida cuenta de que deberle al Fondo Monetario Internacional de por sí es un drama”, comenzó diciendo Closs en su discurso.

El Senador, que adelantó que votará a favor de la medida, criticó a la gestión de Mauricio Macri por haber llegado al FMI a pedir un préstamo. Y calificó al organismos como “el prestamista de última instancia”, ya que “cuando se llega a ese prestamista es cuando hiciste mal las cosas, tan mal que nadie más te presta. Sin duda alguna, en 2018 en el gobierno de Mauricio Macri pasó esto”.

Mientras que en otro pasaje de su discurso afirmó “atendiendo a esta situación dramática e incómoda quiero hacer un paralelo, un paralelo para que se entienda, y con todo respeto a los que sufren. Pero meterte en el Fondo Internacional es prácticamente meterte en un centro de rehabilitación. En un centro donde hay mucho control”.

Por otra parte, se diferenció de otros sectores del Frente de Todos en lo que respecta a la posibilidad de que la Justicia investigue la toma del crédito. Allí afirmó que “a mí no me gusta judicializar las decisiones de la política a nadie. Me parece que este Parlamento, hace unos años, vivió escenas lamentables cuando se quería plantear el desafuero de una ex presidente senadora por un acuerdo de un tratado internacional. La toma de deuda, en sí misma no puede constituir un delito. Yo creo que no. Ahora bien, ese hecho de por ahí manejar información y permitir que aquel que trajo dólares ganó a un 20% de taza y se llevó un 20% más de dólares, por ahí está bueno que alguien lo investigue”.

El Senador por Misiones, que pertenece a la bancada del Frente de Todos habló apenas después de que terminaron de exponer los miembros informantes de la comisión que trató el proyecto de Ley. Luego de él habló el senador Humberto Schiavoni, misionero de Juntos por el Cambio. Y se espera que para entrada la noche, cuando empiecen los discursos de los titulares de bloque, hable la tercera senadora por Misiones, la representante del Frente Renovador, Magdalena Solari Quintana.