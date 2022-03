Alcoholemia: Misiones posee una positividad que ronda el 8% mensual

jueves 17 de marzo de 2022 | 12:36hs.

Si bien en varias localidades rige el alcohol cero para conducir un vehículo, desde la dirección General de Seguridad Vial y Turismo de la Policía, dieron a conocer que la provincia posee alrededor de un 8% de alcoholemias positivas mensualmente. Además otros tipos de infracciones comunes son la Verificación Vehicular Vencida (VTV) o la falta del seguro activo.

“El porcentaje de estadísticas va variando mes a mes, nosotros estamos manejando un porcentaje mensual de entre un 7 u 8% de alcoholemia positivas sobre el total de operativos realizados en el ámbito de la capital provincial como el del interior de la provincia”, indicó Óscar Gustavo Acuña, director general de Seguridad Vial y Turismo de la Policía.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el director manifestó además que los controles se realizan generalmente cuando llega la noche, en distintos horarios y distintos sectores, todo bajo los lineamientos de la Jefatura de Policía y el Ministerio de Gobierno.

“En el ámbito capitalino siempre vamos cambiando la ubicación y los horarios; en general podemos decir que a partir de las 19 en adelante estamos registrando más alcoholemia positivas. Normalmente apuntamos, siempre tanto a los ingresos como egresos de la ciudad, sobre todo en horario nocturno donde más realizamos la alcoholemia”.

Asimismo explicó que en todos los puntos de la provincia se realizan este tipo de operativos (no en todas rige el alcohol cero, la mayoría de los departamentos se basan por lo que establece la ley nacional que es el permitido hasta el 0,5 miligramos de alcohol por litro de sangre), los cuales son reforzados en fines de semana largos o fechas festivas.

“La Dirección General de Policía Científica y en conjunto con la Dirección General de Seguridad Vial cuentan con dos alcoholímetro, los cuales son utilizamos para realizar los controles viales. Además de los que se realizan en la capital provincial, la misma operativa de control se realiza en todo el ámbito provincial, principalmente en las rutas nacionales N°12 y N°14, pero también en las rutas provinciales. Todos los controles se van realizando de manera alternada durante todo el día”, declaró y añadió “cada fin de semana, fin de semana largo o feriados, se refuerzan los procedimientos sobre las arterias viales”.

Asimismo explicó que en tiempos festivos como navidad o fin de año “se disponen operativos especiales que lo que se busca darle seguridad a todo aquellos conductores que van a transitar con la distintas arterias de la provincia y dentro de ese marco detectar aquellos automovilistas que no están en condiciones de circular”.

Infracciones más comunes

Además de la alcoholemia positiva se registran otras faltas más comunes como la falta de la Verificación Vehicular Obligatoria (VTV) o la falta de seguro vigente.

“La más común es la falta de la verificación técnica, o no tiene realizada o está vencido; en segundo lugar la falta del seguro o no tienen o está vencido que definitiva es la mismo, o sea, si estaba vencido no tiene un seguro vigente por él no tiene cobertura”, explicó.

Según detalló Acuña, esas dos faltan son las más comunes, pero a ellas se les suma la falta de luz, la cual es muy habitual en los vehículos que tienen “más años de circulación, no están en buenas condiciones eléctricas o mecánica”.