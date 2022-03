Una centenaria imagen de San José fue restaurada y hoy se exhibe en Santa Rita

jueves 17 de marzo de 2022 | 5:30hs.

Una imagen de San José que recorrió un largo camino puede verse a partir de hoy en la parroquia Santa Rita en el Oeste posadeño.

La escultura de San José, con su banco de carpintero y sus herramientas y a su lado un Jesús muy niño, tendría una antigüedad de unos 150 años y, la trajo una familia misionera desde un seminario de la ciudad de La Plata. Estaba muy deteriorada y había sido alcanzada por una inundación.

Restaurar esta pieza de arte modelada en yeso y de grandes proporciones, que mide alrededor de 1,60 metros de alto y pesa unos 80 kilos, llevó cinco años. Hasta que hoy, en vísperas de la solemnidad de San José, que se celebra por santoral católico el 19 de marzo, vuelve a ser presentada a la comunidad.

El trabajo de restauración de la escultura fue llevado adelante por Sergio Ortiz, artista plástico especializado en arte sacro.

En su taller de avenida Roque Pérez y dedicado a resolver los últimos detalles de la obra, Ortíz recibió a El Territorio, “es una escultura de unos 150 años o más, y la fecha la calculamos en base a los materiales y a la manera en que están trabajados, también a la representación, porque tiene a un niño Jesús a su lado y no en brazos como se lo suele figurar, por estos mismos motivos pensamos que pudo venir de Italia, no se hizo en la Argentina”, explicó el escultor sobre los orígenes de esta reliquia y agregó: “la imagen viene del Seminario San José de La Plata, y ya no estaba en uso, la familia que me trajo la escultura para restaurarla viajó al seminario y la vio y se decidió a rescatarla, por eso el director del lugar se la dio”.

Los trabajos

Cuando años atrás el artista se halló por primera vez ante el San José, observó que era de yeso y que estaban rotas las extremidades, había partes faltantes, roturas en la vestimenta y en la cabeza y presentaba algo de humedad y se desprendió la pintura. En vez de una estructura de alambre tenía en el interior una especie de arpillera encolada.

“El detalle de la estructura de arpillera también evidencia la edad de la pieza, que es muy antigua, hoy las esculturas se hacen de resina poliéster y con moldes, esto no está hecho con molde y en este caso había una parte partida a la mitad que dejó ver la tela. Yo le reforcé con estructura de alambre”, describió.

En el tramo final del proyecto, Ortíz hizo una lectura de lo desarrollado. “Hubo bastante trabajo que hacer, claro que no me dediqué en estos cinco años ciento por ciento a esta escultura, sino que lo fui haciendo paso a paso, en el medio tuve un problema de salud”, y siguió, “el trabajo en arte sacro contempla mucho lo espiritual y uno no es el creador de la obra sino que es una herramienta. Yo tenía que lograr en cada detalle que las personas puedan conectar con la fe, con la gloria de Dios, que son objetivos del arte sacro”.

En el proceso debió investigar sobre la iconografía religiosa y buscar soluciones ingeniosas. “Los colores utilizados son muy importantes en el arte sacro, el dorado oro está presente en el manto y en el aura, puse el corazón en esta tarea”, precisó el escultor oriundo de Puerto Iguazú que tiene una trayectoria de 40 años en el arte.

La escultura permanecerá en un primer momento en la parroquia Santa Rita, ubicada en la esquina de las avenidas Chacabuco y Monseñor De Andrea. Allí, a partir de hoy y hasta el sábado 19, se le dedicarán oraciones.



Fiesta patronal en la Catedral

Viernes 18

En la explanada de la Catedral y Plaza 9 de Julio. De 13 a 0: feria ‘Camino de los artesanos y emprendedores’. A las 20: Serenata a San José con la Misa Criolla por el Coro, Orquesta y Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento. Número de artísticos invitados.

Sábado 19

De 13 a 23, feria ‘Camino de Artesanos y Emprendedores’ Misas en la Iglesia Catedral a las 8, 10, 12 y 16. A las 19 procesión desde la ermita de Itatí (av. Corrientes y Roque Pérez) hasta la Catedral. A las 20, misa central.