Fuego, sorpresa y nada para rescatar

jueves 17 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Como una ráfaga que pasó y destrozó todo a su paso, un incendio sorprendió en el Corralón Municipal y arrasó con cerca de 200 motocicletas. Las llamas tomaron por sorpresa a los trabajadores del lugar, quienes alertaron a la Policía y posteriormente a los Bomberos, aunque las tareas realizadas no alcanzaron para detener el fuego, que consumió a 180 biciclos, se indicó. Fuentes agregaron que sólo constataron daños materiales en esa área que depende de la Municipalidad de Posadas y que la investigación no contaba hasta anoche con datos precisos de cómo se originó el ígneo, por lo que no había sospechosos por el hecho.