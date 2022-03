Docentes ingresaron y acampan en el interior del CGE

jueves 17 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Ayer fue otra jornada de movilización y paro por parte de docentes autoconvocados, quienes rechazaron la oferta salarial del gobierno provincial en febrero.

En este marco, los trabajadores de la educación marcharon por las principales avenidas de Posadas hasta el Ministerio de Educación, en el Centro Cívico. Allí, los manifestantes ingresaron al edificio y solicitaron una nueva convocatoria al diálogo para revisar la escala salarial.

Las autoridades educativas manifestaron la convocatoria para reunirse el día lunes, levantando las medidas de fuerza. Sin embargo, ello fue rechazado por los docentes, quienes anunciaron la continuidad de la medida de fuerza por 48 horas más y anunciaron el acampe en el Consejo General de Educación.

De esta manera, serán ya diez días de reclamo que lleva este sector docente que no está de acuerdo con el incremento que firmaron días atrás el gobierno educativo y los gremios docentes, entre ellos, la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (Udpm).

Reclamos de algunos sindicatos

En cuanto al reclamo que continúan realizando diversos gremios docentes en la provincia, el gobernador Herrera Ahuad afirmó que “siempre hubo diálogo”. Para luego sostener que “es un grupo de docente que hace el paro; no todos los docentes. Es un grupo de docentes que no ha llegado a un acuerdo salarial con lo planteado por el gobierno provincial en las diferentes mesas de gestión que hemos tenido con ese grupo de gremios docentes. No es que nunca nos hemos sentado. Nos sentamos al igual que con los otros gremios docentes, con ellos no hemos podido lograr la posibilidad de acordar los incrementos salariales otorgados”.

Ante tal escenario, consideró que “cada uno tiene sus derechos y los respetamos. Respetamos el derecho de trabajar y están hoy en las aulas trabajando y respetamos el derecho de quienes no han aceptado la pauta salarial y han decidido tomar una medida de fuerza”.

El mandatario provincial planteó que no están pidiendo diálogo, “sino que nos sentemos en la mesa para volver a exigirnos más de lo que nosotros hemos acordado con los otros gremios. En eso, tenemos que ser muy claros”.