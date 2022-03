El misterio y las dudas que aún engloban al caso de Nancy Scher

jueves 17 de marzo de 2022 | 6:03hs.

Otro de los casos más emblemáticos de desaparición en Jardín América tiene como protagonista a Delia Nancy Scher, una mujer de 50 años que de acuerdo al expediente judicial salió de su casa entre la noche del 26 y la mañana del 27 de noviembre de 2017. Nunca más la voliceron a ver.

Dieciséis días más tarde de ser vista por última vez, el 13 de diciembre, su concubino, Pedro Reis, hizo una denuncia por abandono de hogar y su primera versión fue que la mujer se fue con un hombre al que conoció en las redes sociales.

Cuatro días más tarde, el hermano de la mujer, César, hizo la misma denuncia apuntando a su cuñado como responsable.

Eso motivó que el 27 de diciembre la Justicia ordenara un allanamiento en la casa de la pareja, donde se incautaron los aparatos electrónicos de la desaparecida. También se hicieron pruebas orientativas de luminol, sin resultados positivos.

Después de eso Reis cambió su versión y aseguró que Delia fue secuestrada en Misiones, pero se desdijo cuando tuvo que declarar como testigo ante el juez Roberto Sena, quien decidió inhibirlo para evitar que vendiera la propiedad en la que vivían, situada sobre avenida Antártida Argentina casi San Martín de esa localidad.

Sobre al análisis del celular y la computadora de la mujer, las fuentes judiciales afirmaron que no develaron contactos con otros hombres y en paralelo se confirmó que si salió del país no lo hizo por un paso habilitado porque su identidad no fue detectada en los registros oficiales de Migraciones.

Las hipótesis siempre fueron tres y giraron en torno a la presunta salida voluntaria del hogar por conflictos que podrían ser familiares, que no se pudo probar y en un momento también apareció la posibilidad del secuestro abonado por el concubino, que después se desdijo. La tercera apunta hacia la posibilidad de un homicidio que se fue debilitando ante la falta de resultados concluyentes.

En marzo del 2019, cuando se cumplió un año y cuatro meses de la desaparición, un dato anónimo potenció las esperanzas de encontrarla.

Una persona aseguró haberla visto en una propiedad de la calle Ecuador de Jardín América que supuestamente es utilizada como prostíbulo, aunque sería una bailanta. Pero en ese lugar tampoco se encontraron pistas de la mujer.

Casi dos meses después en una propiedad lindante, también por calle Ecuador, un hombre encontró un envoltorio con presuntos restos humanos. De acuerdo a ese vecino, eran los brazos de una persona adulta además de restos de cabellos.

Primero se pensó que podrían ser de Delia aunque las pericias del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial después lo descartaron. El cotejo genético no coincidió con la mujer buscada.

Poco tiempo después el propietario del terreno denunció que desconocidos incendiaron parte del mismo, desconociendo la intencionalidad.

Para completar, en noviembre del 2019, en una casa en construcción de la misma propiedad encontraron más restos humanos que también fueron luego descartados como los de la mujer desaparecida.