No descartan un accidente atómico

jueves 17 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea), el argentino Rafael Grossi, afirmó ayer que no cree probable “un ataque directo de Rusia a una central nuclear en Ucrania”, pero advirtió que la situación es “crítica” porque no puede descartarse un accidente atómico y porque el conflicto ruso-ucraniano pone en riesgo el régimen de no proliferación de ese tipo de armamento.

“Estamos en un momento crítico de la escena internacional”, sostuvo el diplomático ayer desde Viena, donde tiene su sede el Oiea, para la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, a través de la plataforma Zoom.

Grossi dijo que “la posibilidad de un accidente nuclear” en territorio de Ucrania, que tiene seis centrales atómicas con 15 reactores en total, “podría darse por distintas razones y hubo en los últimos días algunos ejemplos que hicieron bastante concretas a estas hipótesis”.

