Billie Eilish, BTS y Lil Nas X, entre los shows confirmados en la gala de los Grammy

jueves 17 de marzo de 2022 | 6:00hs.

La cantante y compositora Billie Eilish, el grupo pop juvenil coreano BTS, el rapero Lil Nas X, las cantantes Olivia Rodrigo y Brandi Carlile, y los Brothers Osborne aparecen entre los primeros shows confirmados en la gala de los premios Grammy, que se realizará el 3 de abril en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, Estados Unidos.

Así lo informó oficialmente la Academia de la Grabación, entidad organizadora de esta entrega de premios que, como es habitual, eligió entre muchos de sus candidatos a la hora de darle forma al espectáculo que será conducido por Trevor Noah, según consigna el sitio Variety.

Brothers Osborne está nominado en las categorías mejor interpretación de dúo/grupo country por ‘Younger Me’ y mejor álbum country por ‘Skeletons’; mientras que BTS competirá por la mejor actuación de dúo/grupo pop por ‘Butter’.

Con seis estatuillas en su haber, Brandi Carlile buscará con su ‘Right On Time’ alzarse con el premio a la grabación del año, a la mejor pop solista actuación y a la canción del año, rubro en donde también participará con el tema ‘A Beautiful Noise’, interpretado junto a Alicia Keys. También intentará quedarse con el galardón a la mejor interpretación de raíces americanas por ‘Same Devil’.

En tanto, la siete veces ganadora del Grammy, Billie Eilish, dirá presente en siete rubros gracias a su tema ‘Happier Than Ever’, entre ellos, a la grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor interpretación pop solista, mejor álbum pop vocal, mejor video y mejor película musical.

Por su parte, Lil Nas X, quien ya acumula dos estatuillas, buscará esta vez quedarse con el galardón a la grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor video musical por ‘Montero (Call Me By Your Name)’ y a la mejor interpretación de rap melódico por ‘Industry Baby’.

En tanto, Olivia Rodrigo tiene serias chances de alcanzar su primer Grammy debido a que competirá en siete categorías: grabación del año, canción del año y mejor artista pop en actuación en solitario, por ‘Licencia para conducir’; álbum del año y mejor álbum vocal pop por ‘Sour’; mejor video musical por ‘Good 4 U’; y mejor artista nuevo.

La ceremonia

A estas actuaciones se sumarán otros músicos y músicas, que aún quedan por confirmar antes del 3 de abril, cuando se entregarán estos prestigiosos premios musicales.

Tras ser pospuestos en enero debido a la pandemia, este año los Grammy se celebrarán en el MGM Gran Garden Arena de Las Vegas en vez de en el Staples Center de Los Ángeles, y estarán presentados por el cómico Trevor Noah.

Este año, el artista con más nominaciones de los premios fue Jon Batiste con once menciones, gracias a su último trabajo ‘We Are’. Le siguen Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. Los tres artistas tienen ocho nominaciones. Por su parte, Billie Eilish y Olivia Rodrigo también están entre las máximas nominadas, ambas artistas suman siete nominaciones cada una.

Desde la organización explicaron que se busca una ceremonia dinámica, con imponentes shows y mucho humor, también claro, el infaltable glamour con la moda.