Biciviajero llegó a Santo Tomé con un pedido de penas más duras en casos de siniestros viales

miércoles 16 de marzo de 2022 | 16:12hs.

Cambio de las leyes en siniestros viales es el principal pedido de Maximiliano Luaces, un papá que perdió a Gonzalo, de 24 años, en un siniestro vial, ocurrido en mayo de 2020. En cada pueblo que entra con su bicicleta se detiene en las estrellas amarillas.

"Los familiares morimos junto con la víctima y las personas estas, los asesinos, siguen libres, siguen teniendo una vida normal en todo". La frase la dice Maximiliano Luaces, un biciviajero que llegó por estos días a Santo Tomé enarbolando la bandera de su hijo.

En mayo de 2020, Gonzalo se iba a trabajar en bicicleta y fue alcanzado por un camión. El impacto fue fatal. Ocurrió en la localidad bonaerense de San Andrés. Según testigos el chofer frenó a unos 50 metros, y luego siguió su camino.

"El asesino de mi hijo sigue trabajando. Nunca le sacaron el carnet de conducir. De hecho, él estaba trabajando y no tenía permiso de transportar ese camión, llevaba sustancias químicas, fue en plena época de pandemia. No tenía permiso de circulación, nada. Se está esperando el día del juicio", dijo con voz quebrada.

"Yo siempre dije que me siento apoyado por organizaciones, pero en cada pueblo que entro solamente una mujer (que perdió a su hijo) me vino a abrazar una vez, y me parece mentira que en cada pueblo que entro veo más de una estrella amarilla. Me gustaría charlar con esa gente. Es cierto que las personas que pasan por esta situación, y pasan cinco años, diez años, y se cansan de pedir justicia. Pero tenemos que concientizar", puntualizó.

El ciclista añadió que "hay una posibilidad de que se cambien las leyes. Yo estoy pidiendo el cambio en las leyes en casos de siniestros viales. Acá hay una estrella amarilla, un niñito hijo de Fabiana Acuña, y obvio que me gustaría hablar con esa madre, sé lo que ella está pasando. Sólo el dolor de padres se entiende entre padres". Propuso juntarse, como ocurrió con muchos otros temas, en el Congreso llevando pañuelos amarillos, y pedir el cambio que consiste en penas más duras y justas.

El sábado 19 a las 17 encenderán velas en la estrella de Joaquín Acuña, en Independencia y San Martín de Santo Tomé. "Quiero conocer a la gente, conocer qué se puede hacer, si entre muchos empezamos a hacer algo, las leyes van a ser más severas. Hoy en día las penas son de 3 a 6 años. Se está peleando un cambio de leyes. Primero y principal la habilitación de esa persona al volante. Esta persona que hizo abandono luego de un siniestro, no digo con dolo, se bajó y miró que Gonzalo estaba tirado, y siguió la marcha como si nada, trabajando", señaló Maximiliano.

Agradeció el acompañamiento del presidente de la Asociación Civil por la Verdad y la Justicia de Gualeguaychú, Miguel Gandolfo.