Aumento y escasez de harina golpea a los comercios del rubro de panificados

miércoles 16 de marzo de 2022 | 10:33hs.

La inflación se aceleró de manera intensiva en los últimos meses, esto afectó tanto a la materia prima como a los servicios ligados a la fabricación de panificados.

Sergio Petri, propietario de la Panadería Petri, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y explicó: “No tenemos problemas de faltantes en góndola, pero sí estamos notando una entrega disminuida de la materia prima. Tengo pedido de harina, me lo toman pero no llega, sólo el 50% con la harina y también la materia grasa está bastante complicada”.

“Nuestro rubro es un día a día, no hay forma de proyectar mucho, no tenemos faltantes todavía, estamos haciendo todos los productos pero hay una incertidumbre total porque no sabemos porque tenemos pedido de mercaderías y de 100 cajas de margarina recibimos 20”, aclaró.

Además se refirió a uno de los productos típicos que se utilizan en Semana Santa, “el almidón está por las nubes, la verdad que si digo el precio de una bolsa hoy es una locura pero bueno, todavía podemos seguir trabajando y estamos contentos con eso, con una incertidumbre que no sabemos hasta cuándo vamos a poder hacerlo”.

“Estamos preparados para recibir esos días que son puntuales de Semana Santa, entonces aprovechamos para vender un poco más o generar pero con algunos productos que están en duda al no poder stockearnos como sucede con los lácteos porque no podemos tener un stock de un mes entonces estamos preparados pero siempre con incertidumbre”, destacó.

En cuanto a las ventas, Petri remarcó que se vieron complicadas debido al aumento de los pecios, “están frenadas porque los precios de estos últimos días han impactado demasiado en los productos panificados. Ha aumentado más del 150% en lo que es harinas y en otros productos no tanto, pero sí hay incremento, entonces el cliente siente el cambio y compra menos”.