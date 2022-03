Por los cortes de ruta se retrasa la reposición del combustible en Iguazú

miércoles 16 de marzo de 2022 | 10:08hs.

La ciudad de las cataratas amaneció con un serio desabastecimiento de combustible solamente una de las 5 estaciones de servicio cuenta con nafta y registra largas filas. Desde las demás estaciones de servicio indicaron que esperaban la llegada de los camiones en el transcurso del día pero no pueden brindar un horario ya que los camiones están varados en los cortes de ruta.

Desde el fin de semana las estaciones de servicio de Puerto Iguazú registran problemas de desabastecimiento, en algunas estaciones tras la llegada de los camiones se quedan sin nafta antes de las 18 y deben esperar hasta la llegada del próximo.

Los vecinos de la ciudad realizan filas de hasta 4 horas para cargar combustible sin garantías de llegar a cargar ya sea porque se termine o por el cierre nocturno de las estaciones.

Diariamente aumentan las quejas acerca de la falta de combustibles y las largas filas, esta situación afecta a toda la comunidad e incluso los taxistas y remiseros que cuentan con un carril exclusivo no están trabajando porque no han logrado reponer y prefieren esperar a que llegue el combustible ya que no pueden cumplir con los clientes.