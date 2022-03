Prevén fuerte aumento de casos de gripe A en las próximas semanas

miércoles 16 de marzo de 2022 | 6:07hs.

Mientras se afianza el descenso de contagios de Covid-19, comienzan a aparecer los cuadros gripales y desde las autoridades sanitarias advierten que habrá un incremento en las próximas semanas, teniendo en cuenta el retorno de la presencialidad plena en las escuelas, desde el primer día.

“Hasta ahora venimos tranquilos pero atentos porque creo que va a ir en ascenso, casi como años antes de la pandemia”, dijo en diálogo con El Territorio Guillermo Rolón, coordinador del programa Infecciones Respiratorias Agudas Bajas 2022 (Irab).

Para tener una idea, el médico pediatra detalló: “El 2020, que fue el año de la pandemia, se bajó de 19.000 a 5.000 casos gripales. Fue un año con una curva lineal, chata. Y el 2021 fue igual de chata hasta la semana 27, o sea, hasta la mitad de julio, que coincidió con que también las burbujas se fueron liberando; y después de las vacaciones de invierno hubo un salto importante, volvimos a tener la misma cantidad de casos que años anteriores. O sea que fue una curva en ascenso y se mantuvo hasta octubre y noviembre; hubo muchos casos respiratorios que no eran lo habitual o frecuente en los años anteriores”.

Bajo la órbita del Irab funcionan 52 salas de internación abreviadas (SIA) y son 269 los centros asistenciales adheridos al programa en Misiones, el cual está destinado a la población pediátrica.

Consultado sobre la alerta epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación ante el aumento de casos de influenza A H3N2 en contexto de la circulación de Sars-Cov-2, Rolón señaló que del panel de virus respiratorios (son 99), los que predominan en Misiones son adenovirus y parainfluenza, habiéndose notificado muy pocos casos de gripe A H3N2.

“Tenemos ese informe virológico también -en referencia a Nación-, y hasta esta semana 11, desde el comienzo de este año hasta marzo el virus que predominó en la provincia y mucho más que el año pasado es el adenovirus y el virus parainfluenza, que son estos que nos dan estos cuadros tipo gripales o la tos seca, los cuadros catarrales. El virus de influenza, fueron muy poquitos casos que se detectaron en niños y no es la cepa H1N1 sino la H3N2, dos o tres casos, pero yo creo que de acá a dos o tres semanas hay que estar atentos porque con esta apertura de la escuela, estos casos van a ir aumentando”, explicó.

“Cada año es un desafío diferente, pero con esto de la pandemia y este año más precisamente, porque en las escuelas tenemos la presencialidad total. Entonces, sabemos que el coronavirus sigue circulando, pero probablemente se sumen los virus habituales que teníamos antes. Sobre todo, al que más hacemos hincapié es el virus sincicial respiratorio por el tema de las bronquiolitis en los chiquitos menores de 2 años”, sostuvo.

"Si bien la sintomatología puede ser parecida, la agresividad de un virus puede ser mucho mayor. Por ejemplo, el adenovirus en los más chiquitos, sobre todo en el menor de un año, es el que provoca -parecido al sincicial- mucha secreción, pero generalmente, mucha tos seca o mucho compromiso de decaimiento del estado general. O sea, tiene su variación genética y tiene su cuadro clínico diferente. Es más agresivo o no. Aunque sólo se lo puede diferenciar cuando se hace el testeo o el hisopado", indicó.

A modo de ejemplo citó el escenario de 2021. “El año pasado se terminó con casos bastante altos porque fue un año atípico en el cierre. Yo creo que este año vamos a tener este registro de entre 60 y 70 casos por semana en el hospital pediátrico. Vamos a ver cómo se despega la curva, que es importante que la comunidad sepa”, aseveró.

Tratamiento

En cuanto al tratamiento médico para los niños que padezcan enfermedades respiratorias, hizo hincapié en que “más del 70% de los casos no se tratan con antibióticos”.

“Se tratan con, primero, la parte sintomatológica, y en el chiquito es lo que hay que cuidar mucho el tapón de moco, que no le deja respirar. El virus provoca un proceso inflamatorio, como cuando empezamos a estornudar, ese moco, según el virus, se hace más espeso y como una goma. Esa goma está pegada, metida en las vías respiratorias y el chiquito no la puede expulsar, realmente no puede entrar oxígeno y se muere por falta de oxígeno. O sea que el tratamiento, desde salud pública y recursos humanos, es aspirar los mocos, estar atento en la vigilancia de la posición, kinesio y ahí vienen los medicamentos, que son los broncodilatadores: el aerosol, el salbutamol y todo según el caso. Y el antibiótico se deja para el caso que uno piensa que ya hay una bacteria que puede complicar”.

Aumenta demanda de antialérgicos

Con el cambio de estación, las farmacias registran elevadas ventas de medicamentos para paliar las alergias y la gripe. Esto ocurre en Posadas, donde Gily Noemí Hata, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, sostuvo que hay una alta demanda de medicamentos destinados a las afectaciones que surgen en esta temporada, a escasos días del comienzo del otoño.

“A medida que cambian las temperaturas, empiezan a aumentar los pedidos, sobre todo, de antigripales, jarabes para la tos, caramelos para las molestias en la garganta o para la tos”, enumeró. “De eso comienza a haber rotación en está temporada”, afirmó en diálogo con Acá te lo contamos, por Radioactiva 100.7.

Otros medicamentos que también se demandan son paracetamol e ibuprofeno, confirmó. La profesional agregó al respecto: “Hubo mucha demanda de paracetamol, más que de ibuprofeno, sobre todo por los casos de Covid-19 y también de dengue”. Asimismo, otro producto que no puede faltar son los pañuelos descartables, más que nada por las alergias. “Con el cambio de temperatura, que descendió a partir de la semana pasada, se empieza a ver una salida de este tipo de productos”, recalcó. Respecto de medicamentos para los pulmones, Hata indicó que en estos tiempos se suelen pedir expectorantes, jarabes para la tos o antitusivos y mucolíticos.