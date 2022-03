El ACM presentó la primera fecha del Campeonato Misionero de Karting

martes 15 de marzo de 2022 | 17:24hs.

La primera fecha del Campeonato Misionero de Karting en Pista, que se correrá el fin de semana en el Kartódromo Rosamonte de Posadas, se presentó en la mañana de este martes con la presencia de pilotos, directivos del Automóvil Club Misiones (ACM), club organizador, y de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).



El lanzamiento realizado en la Plaza 9 de Julio, contó con la presencia de los pilotos: Loreley Alegre (Copa Damas), Alejandro Barrios (Máster 200cc), Lautaro Gritti (110cc) y Lautaro Von Steiger (Escuela). Entre las autoridades de la organización de la competencia, estuvieron por parte del ACM, Claudia Filich, Federico Puerta y Gerardo Von Steiger, y desde la FeMAD estuvo su presidente, Oscar Mieres.



Los organizadores brindaron detalles de la competencia y el trabajo que se viene haciendo para mantener el predio como también dejar en condiciones el kartódromo, esperando un gran inicio de competencias de la temporada 2022. Por parte del ente fiscalizador, se anticipó que hasta el día lunes ya había más de 60 inscriptos y la expectativa es importante para la apertura del campeonato.

La Secretaria del ACM Claudia Filich contó: “se trabajó en todo febrero para mantener el predio y dejar en condiciones. Las actividades serán el sábado y domingo desde las 8 de la mañana cuando se habilita el ingreso. La entrada costará $700 (incluye los dos días de actividad), estacionamiento será gratis, habrá food trucks aparte de toda la actividad deportiva para pasar con la familia. El viernes, en las pruebas extraoficiales, el público podrá entrar sin pagar entrada”.

Por su parte, el directivo del ACM y padre de uno de los pilotos, Gerardo Von Steiger expresó: “con mucha expectativa, será muy bueno para el automovilismo. El fin de semana hubo muchos pilotos probando y el ACM tendrá la oportunidad de abrir el campeonato. Se logra que la familia vuelva a las actividades deportivas, el automovilismo y el Karting es uno de ellos, sacan a los chicos de la calle y es una actividad hermosa. Los invitamos a todos”.

A su tiempo Federico Puerta, explicó “la idea es que sea un espectáculo para la familia, se trabajó en el predio, en los boxes y esperamos que el público acompañe las competencias de las 8 categorías que van a competir”.

La posadeña Loreley Alegre, confirmó que estará en la Copa Damas y que estudia hacer una segunda categoría, dentro de la Estándar: “vamos con expectativas para este año y sobre todo con la mente fría para lograr los resultados que pretendo con el equipo, que es el campeonato. Habrá varias chicas nuevas y la idea es ser competitiva. Si podemos vamos a ir también en la Estándar”, contó la posadeña que correrá bajo la estructura del Kran Competición.



Por su parte, Lautaro Gritti confirmó en conferencia de prensa que ascenderá de categoría. Después de ser subcampeón en Escuela competirá en la 110cc. Por su parte, Alejandro Barrios confirmó la presencia en la Máster 200cc. “Subimos de categoría. Pedimos permiso porque la 10 HP me quedaba chica por mi peso, así que ya estuvimos probando el finde y me voy adaptando a la nueva potencia”.



Por último, Oscar Mieres anticipó que “para la primera fecha de karting vamos a tener equipos nuevos, semáforo nuevo, sumamos gente, tanto en la técnica como en la parte deportiva. Vamos a tener nuevos comisarios deportivos, se sumará Guillermo Lillieskold y va a tener un comisario adjunto que no teníamos. Lillieskold va a estar en el karting y en Pista. Estuvo en las fechas que fiscaliza por la CDA sumando experiencia y va a tener un comisario adjunto que nunca tuvimos y en el karting va a estar Yeison Lory. En la técnica se va a sumar Sergio Zamparo y Fabián Billerbeck, con dos personas más nuevas. Sumamos nuevos banderilleros y la idea es ir renovando el plantel de fiscalización, apuntando a que tengamos un gran año”.



“Ayer me sorprendió Jaime (Posdeley) porque me dijo que ya tenemos 60 inscriptos hasta el lunes, algo que nunca nos había pasado un lunes, así que creemos que vamos a tener un muy buen parque de pilotos. Esperemos que el público acompañe el trabajo del club”, agregó y confirmó que están esperando la confirmación de pilotos llegados desde Corrientes.

La actividad del Misionero de Karting comenzará a palpitarse el viernes con las pruebas extraoficiales, organizadas por el ACM, sin costo para el público. Mientras que el sábado, los entrenamientos y las clasificaciones de las 8 categorías se realizarán desde las 11 hasta las 17. El domingo, las series clasificatorias y carreras finales irán desde las 9.30 hasta 15.30.