Abren las inscripciones a las Becas Progresar hasta el 30 de abril

martes 15 de marzo de 2022 | 13:00hs.

Hasta el 30 de abril se encuentran abiertas las inscripciones a las Becas Progresar, programa que tiene la finalidad de brindar asistencia financiera a los jóvenes de diferentes niveles educativos para estimular su desempeño escolar. El dinero se deposita en una cuenta bancaria y se le otorga a cada beneficiario una tarjeta de débito.

Los requisitos para acceder son:

• Estudiantes entre 18 y 24 años de edad cumplidos que sean alumna o alumno regular de una institución educativa.

• Avanzados en la carrera hasta 30 años de edad (en el caso de tener hijos menores de 18 años a cargo, el límite se extiende hasta los 35 años).

• Estudiantes de enfermería o poblaciones vulnerables, sin límite de edad. Los ingresos del grupo familiar de las y los aspirantes deben ser de hasta tres salarios mínimos, vitales y móviles.

Aquellas personas que deseen anotarse al Progresar Trabajo para acceder a la ayuda económica son aquellas que estén realizando un curso de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica (INET).

Requisitos del Progresar Trabajo:

• Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

• Ser alumna/o regular de una institución educativa.

• Tus ingresos no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

• No estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias.

• No tener ningún otro tipo de beca.

• No tener título universitario, profesorado o tecnicatura.

Los interesados pueden inscribirse ingresando a becasprogresar.educacion.gob.ar, además de consultar dudas a través de las cuentas de Estudiantes Misioneros en Facebook e Instagram.

Emilia Lunge, directora de Políticas Estudiantiles, aclaró que “desde la Subsecretaría se trabaja de forma clara y sostenida para que los jóvenes misioneros puedan encontrar las herramientas necesarias para que la educación sea el eje principal para el desarrollo de sus proyectos de vida y que nunca dejen la escuela”.