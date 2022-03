Wanda Nara borró las publicaciones contra la China Suárez y confirmó que fue hackeada

martes 15 de marzo de 2022 | 10:39hs.

Fue una verdadera revolución en Instagram. De repente, en el perfil oficial de Wanda Nara empezaron a publicarse mensajes contra la China Suárez por su affaire con Mauro Icardi. “Ese gato solo sabe acostarse con casados”, afirmaba el primero de los comentarios que notaron los usuarios. Luego se publicaron chats entre ambas previos al Wandagate.

Una vez que pudo recuperar su perfil social, la mediática explicó que había sido hackeada y que ninguna de esos posteos era de su autoría. “Gracias a mis amigos que a toda hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter donde tenía 4 millones de seguidores y no pude recuperar nada aún. ¿Qué buscan?”, se preguntó.

De esta manera, intentó desactivar la bomba. Pero la explosión fue inevitable. Quienes invadieron su privacidad revelaron viejos chats suyos con la China Suárez y los mensajes que recibe del futbolista Esequiel Barco. Una serie de filtraciones que fueron tendencia en las redes sociales durante horas.

Hackeo a Wanda Nara: qué decían los mensajes contra la China

Cuando parecía que el Wandagate era solo un recuerdo del 2021, un comentario revitalizó el escándalo. En el perfil oficial de Wanda Nara aparecieron una serie de ataques a la China Suárez.

El primer aviso fue la respuesta a una usuaria que celebraba el hecho de que la actriz no haya “logrado su cometido” con el delantero del PSG. “Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados. Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es: un gato regalado”, lanzaron desde el Instagram de la mediática.

Ante la repercusión que tuvo esta situación, Kennys Palacios, amigo y confidente de la mediática, aseguró que Wanda no estaba utilizando su cuenta y que estaba tratando de recuperarla.

El Instagram de Wanda Nara se llenó de mensajes contra la China Suárez

Después de ese mensaje, el perfil de Wanda Nara empezó a llenarse de frases contra la China Suárez. La mayoría hacía referencia al Wandagate, pero también se mencionó la separación de la ex Casi Ángeles de Benjamín Vicuña.

Además, una de las historias que apareció invitaba a los fans de la hermana de Zaira a conversar de lo que quisieran. “Hablamos”, sugería la historia que fue acompañada por una imagen retro de Wanda.

Hackeo y filtración: los supuestos chats entre Wanda Nara y la China Suárez

Como parte de esta situación confusa, una serie de chats entre Wanda Nara y la China Suárez empezaron a aparecer en las historias de la mediática. Las capturas dejan en claro que entre ellas había muy buena onda hasta que se desató el mencionado escándalo en octubre.

Todo era elogios. Suárez felicitaba a la empresaria por sus looks y también le expresaba cuánta ternura le daba su familia. “Tus hijos son hermosos”, le dice en uno de los chats.

Los supuestos mensajes que Esequiel Barco le escribió por privado a Wanda Nara

Más allá de los intercambios entre la China Suárez y Wanda Nara, las filtraciones también destaparon que la mediática recibe frecuentemente halagos de un jugador de River Plate: Esequiel Barco, de 22 años.

“Sos perfecta, me tenés así”, le escribió el futbolista junto a dos emojis de caritas con corazones. “¿Podés ser tan perfecta?”, le preguntó en otra oportunidad.